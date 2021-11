Encuesta revela que 1 de cada 4 latinos apoya a Trump: ¿Cuántos lo rechazan?

Desde que Donald Trump lanzó su candidatura presidencial en junio del 2015, los ataques suyos a la comunidad latina han estado a la orden del día.

En aquel momento aseguró que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos eran mayormente “violadores y tráficantes de droga”, y hace solo unas semanas, siguiendo ese tono que por años ha mantenido, dijo que los inmigrantes “envenenan” a Estados Unidos.

Pero tal parece que aunque sus ofensas y posturas en asuntos migratorios, aunque han calado en buena parte del electorado hispano de los Estados Unidos, no ha hecho lo mismo en una parte de la población latina, que sigue manifestándole su apoyo y respaldo.





Latinos for Trump

Así lo evidenció una reciente encuesta realizada por The Economist-YouGov, que puedes ver de manera completa en este enlace, donde se advierte que 1 de cada 4 hispanos no solo apoya al expresidente, sino que tiene una imagen “muy favorable” del exmandatario.





Donald Trump: "México nos envía droga, crimen y violadores"

Los datos recopilados por el sondeo mostraron que mayormente Trump no sale bien librado entre los latinos, pero recalcó que eso no impide a que una parte considerable lo quiera.





Donald Trump: I love Mexicans

Los resultados de la encuesta señalan que el 58% de los votantes hispanos tiene una opinión desfavorable de Trump, pero el 26 por ciento opina lo contrario.

De ese 58%, el 55% de hispanos ve a Trump como “desfavorable”, mientras que el 3% revela que su opinión hacia él no es del todo desfavorable sino “algo desfavorable”.

Y al hablar del otro lado de la balanza, el sondeo mostró que el 16% dijo tener opinión “muy favorable” sobre el republicano, y el 10% “algo favorable”.





Crusade in Wonderland: Official trailer

A pesar de sus ataques a la comunidad latina, Trump siempre ha alardeado de que los latinos lo quieren y cada vez que puede repite su frase “yo amo a los hispanos”, amor que sin duda está correspondido entre ese 26% que le da su favorabilidad.

La encuesta mostró también que casi 1 de cada 4 votantes hispanos piensa que Trump regresará a la Casa Blanca antes del 2024.

En total, el 22% de los latinos cuestionados respondió que cree que por algún motivo Trump volverá al cargo antes de que termine el año, dando crédito a teorías conspirativas.

Este dato llama especial atención, pues está por encima del promedio general, que cree que el expresidente recuperará su cargo este 2021. El 16% del total de los encuestados, sin importar su etnicidad, da crédito a esa posibilidad.

En una reciente entrevista con FOX News, Trump mencionó que haría muy probablemente un anuncio sobre su interes de lanzarse o no a la Presidencia de nuevo, tras las elecciones de medio término del próximo año.