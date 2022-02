Miles de empleados en NY en riesgo de perder trabajos por la vacuna: ¿Por qué?

Una de las medidas más fuertes adoptada por las autoridades neoyorquinas para lograr que la mayoría de la población de la Gran Manzana se pusiera la vacuna contra el COVID-19, a fin de contrarrestar el auge de la enfermedad, han sido los mandatos de vacunación.

Y este jueves se reveló que aunque desde el año pasado la Ciudad ordenó que ningún empleado municipal, entre ellos miembros de fuerzas como la policía, los bomberos y otras agencias públicas manejadas por la Alcaldía podría seguir trabajando sin la vacuna contra el COVID, no todos lo han cumplido al pie de la letra y miles de trabajadores podrían perder sus empleos en los próximos días si no dan el brazo a torcer.

Así lo reveló el periódico neoyorquino El Diario NY, donde se aseguró que alrededor de 4,000 empleados municipales tienen hasta la próxima semana para ponerse la vacuna contra el COVID o no podrán volver a sus empleos.





Play



Protestan contra la exigencia de las vacunas en Nueva York | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Cientos de empleados de la salud en la Gran Manzana se manifestaron este lunes contra la medida que exige la inmunización contra el COVID-19 para su gremio. Muchos se niegan a vacunarse, incluso corriendo el riesgo de ser despedidos de sus puestos. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias… 2021-09-28T02:38:35Z

El citado medio manifestó que la Administración del alcalde Eric Adams ya envió cartas a los empleados en mención que aun no cumplen con el mandato requerido de inmunización, donde se les informa que si para el 11 de febrero próximo no están vacunados no podrán seguir trabajando para la Ciudad.

El recién posesionado mandatario municipal advirtió que la intención del ultimátum no es dejar personal desempleado sino garantizar la seguridad en la lucha contra el COVID, que está lejos de irse del panorama, como lo demostró la oleada de la variante ómicron que azotó a los neoyorquinos con contagios disparados, aunque no con síntomas severos, mayormente.





Play



Cientos de trabajadores municipales protestan contra la imposición de las vacunas en Nueva York Cientos de antivacunas marcharon por las calles de Nueva York para protestar contra la condición impuesta por el alcade de Nueva York que implica vacunarse para trabajar con la administración local. MÁS INFORMACIÓN : es.euronews.com/2021/10/25/cientos-de-trabajadores-municipales-protestan-contra-la-imposicion-de-las-vacunas-en-nueva ¡Suscríbete a nuestro canal! youtube.com/c/euronewses?sub_confirmation=1 Euronews Señal en directo: youtube.com/c/euronewses/live Euronews está disponible en 12 idiomas: youtube.com/user/euronewsnetwork/channels #World 2021-10-25T21:54:15Z

“La seguridad no es sólo parar las balas, un cuchillo o algún otro elemento. La seguridad es el COVID. El COVID está cobrando vidas”, dijo el alcalde Adams. “Debe haber reglas, y debemos seguirlas. La regla es vacunarse si es un empleado de la Ciudad”.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades municipales, actualmente hay unos 1,000 trabajadores que fueron contratados después del 2 de agosto, cuando comenzó el mandato de vacunación para empleados de la Ciudad, y hasta ahora no han mostrado prueba de sus segundas dosis de vacunas.

Los otros 3,000 no se han inmunizado y han estado cobijados por licencias no remuneradas desde noviembre 1, pero si no se vacunan terminarían sus trabajos.





Play



Nueva York protesta contra la obligación de vacunarse contra la covid-19 Protesta contra la obligación de vacunarse contra la covid-19 por fuera del Capitolio del Estado de Nueva York, en Albany. Los manifestantes criticaron varios mandatos estatales y nacionales relacionados con la vacunación mientras daba su discurso sobre el estado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Vídeo: EFE 📺 Suscríbete a EL DEBATE en Youtube:… 2022-01-06T10:15:56Z

La gran diferencia para algunos empleados es que aquellos “no vacunados que han estado de licencia pero eligieron obtener un seguro médico respaldado por la Ciudad no se ven afectados por la fecha límite de la próxima semana”.

Así lo explicó El Diario NY, donde se aclaró que este grupo, aunque no podrá regresar a sus trabajos, y no recibirá salarios, todavía puede estar vinculado a sus contratos hasta el 30 de junio, pero en licencia.

Actualmente se estima que del total de policías del NYPD, solo el 88% está vacunado, mientras que los bomberos tienen tasas de vacunación del orden del 95%.