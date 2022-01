Alerta por cepa “NeoCoV” hallada en murciélagos: ¿Es más letal que el COVID?

En los últimos días han circulado en varios medios de comunicación noticias relacionadas con una nueva cepa llamada NeoCoV, descubierta en murciélagos por científicos de Wuhan, en China, donde comenzó la pandemia del COVID-19. El temor es que salte de animales a humanos.

Y aunque cabe aclarar que no es una variante del coronavirus original, sino de un tipo distinto, ya conocido, llamado Mers-CoV (Síndrome respiratorio de Medio Oriente), autoridades de salud están vigilando muy de cerca el hallazgo, pues el Mers-Cov original sí ha resultado más mortal para quienes lo contraen.

Así lo reportó el periódico El Tiempo, donde se aseguró que la Organización Mundial de la Salud pidió no caer en alarmismos, pues aun no se ha comprobado que la nueva cepa del virus esté presente en personas, pero reconoció que el 35% de los pacientes infectados por el Mers-Covid original, que se conoce hace varios años, han muerto.

El citado medio mencionó que las cifras de mortalidad puedan ser todavía más altas, debido a que otros casos pudieran haber sido “pasados por alto por los sistemas de vigilancia existentes”.

La preocupación de la nueva cepa es que por pertencer al Mers-CoV, que saltó de animales a personas, no se descarta que pudiera ocurrir lo mismo.

“Según el análisis de diferentes genomas del virus (el Mers-Cov orginal, no la nueva cepa descubierta) se cree que puede haberse originado en los murciélagos y posteriormente haberse transmitido a los camellos en algún momento del pasado lejano”, manifestó la OMS.

Científicos aseguran que el Mers-CoV original se habría transmitido a los humanos por dromedarios infectados.

Otra aclaración que han hecho las autoridades es que los estudios están en fase preliminar, pues los hallazgos todavía no han sido revisados por pares, pero el punto de alerta de los científicos en China es que pudieran pasar a humanos a través de los murciélagos.





“El estudio sugiere que hay una amenaza potencial de que el NeoCoV infecte a los seres humanos, pero no existen pruebas contundentes de que esto haya sucedido hasta ahora, ni indicios de lo transmisible o mortal que podría ser”, agregó El Tiempo. “Si esto llegara a suceder, parece que la nueva cepa no podría neutralizarse de forma cruzada con anticuerpos dirigidos contra el Sars-CoV-2 o el MERS-CoV, lo que significa que la inmunidad natural y la inmunidad inducida por la vacuna probablemente no podrían detenerla”.

El estudio de China agregó que “se pone de relieve la necesidad de estar atentos a la propagación de las infecciones por coronavirus de los animales (principalmente los murciélagos) a los seres humanos”.





Sin embargo, científicos de la India citados por el periódico The Indian Express han dicho que dudan que esta cepa pueda llegar a los humanos, debido a que es menos favorable su desarrollo en personas que en murciélagos.

“El NeoCov desmitificado: 1. NeoCov es un virus antiguo estrechamente relacionado con MERS Cov que ingresa a las células a través de los receptores DPP4 2. Novedades: NeoCov puede usar los receptores ACE2 de los murciélagos, pero no pueden usar el receptor ACE2 de los humanos, a menos que ocurra una nueva mutación. Todo lo demás es exageración”, aseguró el Dr. Shashank Joshi, del Grupo de trabajo Covid-19 del estado de Maharashtra y presidente de la Federación Internacional de Diabetes.





Asimismo, el Dr. Anurag Agrawal, director del Instituto de Genómica y Biología Integrativa también advirtió que aunque el virus MERS original sin duda fue más mortal que el COVID, matando a uno de cada tres pacientes que lo contraían, nunca desató una pandemia.

“No todo lo que aparece se convierte en pandemia. Es importante que continuemos con la vigilancia de los patógenos zoonóticos. Es bueno estar al tanto, pero nada de qué preocuparse, al contrario de los titulares flotantes”, advirtió el experto médico de India.