Hija de Diego Verdaguer confirma que cantante no tenía la vacuna COVID

La muerte del cantante Diego Verdaguer, ocurrida el jueves pasado, tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues a sus 70 años, el argentino parecía tener buen estado de salud, pero el COVID lo atacó ferozmente, generando serias complicaciones que desencadenaron su muerte, según han reportado varios medios de comunicación.

Y en medio de la controversia que han generado publicaciones hechas en vida por Verdaguer y su esposa, Amanda Miguel, donde mostraban su oposición hacia las vacunas COVID, la hija mayor del cantante hizo una revelación.

A pesar de que la oficina de Relaciones Públicas del intérprete de “La Ladrona” había afirmado que el cantante sí se habí vacunado contra el COVID, la hija mayor del argentino, Gimena Boccadoro, dijo lo contrario y manifestó que su papá nunca se puso la vacuna, que hubiese podido haberle salvado la vida.





“Mi padre no estaba vacunado en absoluto, en fin. Yo si estoy vacunada, él no estaba vacunado”, comentó la primogénita de Verdaguer, en diálogo con el programa de televisión “Salió el sol”.

Sin embargo, la hija del cantante pidió que no se juzgue a su papá por no vacunarse ni a su viuda Amanda Miguel, y sijo que la mejor manera de honrarlo es recordarlo por lo que fue.





“Mi padre es hermoso, creativo, bueno. Nadie es pefecto, pero es bueno. Fue un padre excelente para mí, y sé que nos vamos a volver a encontrar. Nos queda su música y debemos vivirlo con mucho amor y alegría… él siempre inspiraba amor y alegría”, comentó el intérprete de “Usted qué haría”.

La hija mayor de Verdaguer reveló también que los dos nietos del cantante están muy tristes con la muerte de su abuelo.

“Es bastante difícil para ellos, porque mi papá era un abuelo, que aunque no vivíamos juntos, era un abuelo muy presente, muy dedicado. Era una persona que no trataba de cambiar a las personas, sino de guíarlas y ayudarlas como son”, agregó Gimena.





El conductor del programa de televisión, Gustavo Adolfo Infante, dijo que aunque no hay que señalar a Verdaguer por su decisión de no vacunarse, “si hubiera estado vacunado, a lo mejor estaría vivo. La recomendación, si me lo permiten, es vacúnense”.

Verdaguer murió en un hospital de Los Ángeles el pasado jueves.





Tras su fallecimiento, Amanda Miguel recurrió a su Instagram para dedicar un emotivo mensaje a quien fuera el amor de su vida.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección”, dijo la argentina.