¿Por qué Diego Verdaguer decía que su esposa, Amanda Miguel, era una ladrona?

Han pasado solo unas horas desde que se reveló la triste noticia de la muerte del cantante Diego Verdaguer, quien falleció en Los Ángeles, producto de complicaciones por el COVID-19, según reportaron medios como People en Español, y entre los seguidores del intérprete uno de los mejores recuerdos que queda es la bella relación de amor que el argentino tenía con su esposa, Amanda Miguel.

Y sin duda, esa historia de amor, que duró más de 46 años, estuvo presente en la vida del intérprete de “¿Usted qué haría?” hasta el último día de vida, como Verdaguer dejó ver con su último mensaje en Instagram, dedicado precisamente a su mujer, de quien decía con mucho amor y poesía que era “una ladrona”.

¿Y por qué el cantante llamaba ladrona a su hoy viuda? ¿La razón?:





Play



Diego Verdaguer – La Ladrona [Video Original Restaurado] Descarga "La Ladrona" aquí: smarturl.it/DV-LaLadrona Sígueme en: Facebook: facebook.com/DiegoVerdaguer Twitter: twitter.com/diegoverdaguer Instagram: instagram.com/diegoverdaguer/ Página oficial: diegoverdaguer.com/ Suscríbete al canal oficial de YouTube aquí: bit.ly/DV-Suscribir-YouTube Letra de "La Ladrona": Tú eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú por qué razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la… 2021-06-26T00:00:04Z

El cantante le compuso a Amanda Miguel el famoso tema “La Ladrona”, en 1980, donde aseguraba que su mujer le robó su corazón desde el primer momento.

La canción, que te dejamos aquí para que veas el inmenso amor que Diego Verdaguer profesaba hacia la “ladrona” que le robó su amor, dice:

Tu eres la ladrona

que me robo el corazón

que yo guardaba para mañana

tu porque razón

sin consultar me hiciste amar

lo que es la vida

me enamoré de ti

Mi corazón es delicado

tiene que estar muy bien cuidado

trátalo bien

si lo has robado

cuidame, quiereme, besame, mimame

Mi corazon es delicado

porque una vez fue

lastimado trátalo bien

si lo has robado

cuidame, quiereme, besame, mimame asi

uho, uho, uho… uho, uho, uho… uho, uhooo

Tu porque razón

sin consultar me hiciste amar

lo que es la vida

me enamoré de ti