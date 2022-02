Amanda Miguel rompe el silencio tras muerte de su esposo Diego Verdaguer

El jueves pasado falleció el reconocido y legendario cantante Diego Verdaguer, a consecuencia de complicaciones por el COVID-19, y aunque su viuda, la también cantante, Amanda Miguel, había guardado silencio hasta ahora, reapareció en redes sociales con un conmovedor mensaje dedicado a su amor eterno.

La intérprete de “Él me mintió”, quien estuvo casada con el intérprete argentino casi 46 años, dejó su dolor de lado para rendir tributo al padre de su única hija, Ana Victoria.

La cantante compartió en su Instagram una hermosa fotografía del intérprete de “La Ladrona”, con los brazos abiertos, sobre unas nubes, y unas enormes alas blancas de ángel, y las palabras conmovieron a sus seguidores.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección”, comentó Amanda Miguel en su mensaje.

La cantante argentina, quien conoció a Verdaguer en 1975, en Buenos Aires, cuando apenas tenía 18 años y el intérprete 23, fue más allá en su mensaje y reveló que no sabe cómo podrá seguir adelante sin la compañía de su esposo, con quien era inseparable.

“Hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor”, dijo la cantante en su conmovedora misiva para su esposo. “Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido, seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre 😭🕯💔♾”.

El mensaje de Amanda Miguel surge solo un par de días después de que su hija en común, la cantante Ana Victoria, compartiera otro bello y sentido mensaje a su papá, en el que afirmaba sentirse desolada sin sus abrazos.

“Tus abrazos siempre fueron los momentos más profundos de mi vida… en los brazos de nadie más sentí tanto alivio. Que lindo todo lo que viví contigo. Lo más hermoso siempre, te extraño tanto papá, gracias por llenar mi corazón de amor siempre”, comentó la cantante, quien acompañó el mensaje con una preciosa fotografía en la que precisamente se veía sumida en un profundo abrazo con Verdaguer.

En repetidas ocasiones Diego Verdadguer dijo públicamente que tanto su esposa, Amanda Miguel, al igual que su hija Ana Victoria, eran sus princesas, y agradeció a su mujere por ser incondicional y haber estado para el en todo momento, incluso habiéndolo perdonado en las ocasiones en las que le fue infiel.