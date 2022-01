COVID-19: Presidente de Francia provoca a antivacunas: ‘Tengo ganas de molestarlos’

Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, le ha declarado la guerra a las personas que no se quieren vacunar contra el COVID-19. En sus recientes declaraciones, el mandatario le envió un mensaje directo a los antivacunas: “Tengo muchas ganas de molestarlos”.

“En cuanto a los no vacunados, realmente tengo muchas ganas de molestarlos”, dijo al periódico Le Parisien en una entrevista, utilizando el verbo francés “emmerder” que es un derivado de la palabra “merde” que significa “mierda”. Según informa el medio de noticias Infobae, la palabra se considera vulgar en Francia.

En la misma línea, Macron busca “limitar tanto como sea posible su acceso a las actividades de la vida social”.

“Tenemos que decirle (a los no vacunados)… que ya no podrás ir al restaurante. Ya no podrás ir a tomar un café, ya no podrás ir al teatro. Ya no podré ir al cine”, aseguró el mandatario, exhibiendo firmeza en su postura respecto a la vacunación contra el Coronavirus.

Y en tono desafiante, anticipó: “Continuaremos haciendo esto, hasta el final. Esta es la estrategia”.

Críticas de la oposición contra las declaraciones desafiantes de Macron y caos en el Parlamento

El mensaje directo del presidente Macron a los antivacunas, ya sean de su país como del extranjero, recrudeció el clima de tensión que vive el mundo político en Francia.

A las críticas de la oposición contra sus comentarios, se le suma la incertidumbre que reina en el Parlamento, donde se registró un nuevo retraso en la aprobación de la legislación que apunta a endurecer las restricciones sanitarias en el país europeo, que sufre la ola de la variante Ómicron.

Ante este contexto Marc Le Fur, presidente de la caótica sesión parlamentaria, aseguró en declaraciones a la prensa local que el clima en el recinto no ofrecía “condiciones para un ambiente de trabajo tranquilo”.

Por su parte Damien Abad, jefe de los republicanos de derecha (LR) en la cámara, calificó a los comentarios de Macron como “indignos, irresponsables y premeditados” y que mostraban un “cinismo infantil”.

En tanto que Christian Jacob, líder del partido republicano, dijo que el bloque “se negó a respaldar un texto que pretende cabrear a los franceses”.

Hallan una nueva cepa de COVID-19 en Francia

Al rebrote de Coronavirus provocado en gran medida por la variante Ómicron, Francia está en alerta por el hallazgo de una nueva cepa de Coronavirus en el sur del país.

Según informó el diario Le Matin, la nueva cepa es denominada B.1.640.2 y el primer contagiado sería un hombre que había llegado a Francia proveniente de Camerún.

Inicialmente, unas 12 personas se encontrarían infectadas por la nueva variante del Coronavirus descubierta en la nación europea, la cual presenta “una combinación atípica” y alarma a los expertos.

Los especialistas médicos indicaron que la mayoría de los contagiados eran residentes de la comuna de Forcalquier, ubicada en el departamento del Alpes de Alta Provenza.

