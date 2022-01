COVID-19: Impactante testimonio de enfermera que volvió del coma

Una enfermera del Reino Unido pasó casi un mes en coma como consecuencia del coronavirus. Al despertar dijo que el viagra le había salvado la vida. Los médicos le habían suministrado ese vaso dilatador, un tratamiento experimental que la propia Almeida aceptó recibir en caso de que corriera riesgo su vida.

Reino Unido: enfermera con covid salió del coma tras tratamiento con Viagra https://t.co/yqVprfQKeb — minutouno (@minutounocom) January 4, 2022

La protagonista de esta historia es Monica Almeida, enfermera oriunda de Portugal que cumplía labores en el área especializada en respiración del hospital de Lincolnshire. La mujer de 37 años dio positivo al coronavirus el pasado 31 de octubre de 2021.

La mujer estaba tranquila pese al diagnóstico. Ya había recibido las dos vacunas y el problema de asma, que la aqueja desde el nacimiento, era tema controlado. Sin embargo, con el correr de los días su cuadro clínico fue empeorando.

Al principio perdió el gusto y el olfato. Al cuarto día comenzó a toser sangre. Fue entonces cuando decidió ir a la guardia clínica más cercana. Quedó internada durante unos días, hasta que sus pulmones recuperaron los niveles de oxígeno normales. Le dieron alta el 9 de noviembre.

Al llegar a su casa advirtió que algo andaba mal. Le costaba dormir por las noches, tenía fuertes dolores en el pecho. Regresó a la clínica y esta vez los estudios no dieron bien. El 16 de noviembre, Monica Almeida era internada por segunda vez. Esta vez la ubicaron directamente en una sala de cuidados intensivos.

Monica Almeida pasó 28 días en coma

Monica Almeida entró en coma en noviembre de 2021. Despertó en diciembre, 28 días después. Al enfrentarse con los médicos, estos le indicaron que le habían suministrado una importante dosis de viagra.

Se trataba de un tratamiento experimental que la propia Almeida había aceptado recibir, en caso de ser necesario, antes de ser ingresada a terapia intensiva.

La enfermera británica de 37 años, Mónica Almeida, despertó de un coma que duró 28 días luego de complicarse su salud tras contraer la #Covid_19 La mujer se salvó después de que los médicos le suministraron #viagra como parte de un tratamiento experimental pic.twitter.com/s3PHFLXz6u — teleSUR TV (@teleSURtv) January 5, 2022

En diálogo con el diario “The Sun”, Monica indicó que el viagra le había salvado la vida.

“Hice una pequeña broma con el médico después de que me desperté porque lo conocía. Me dijo que era Viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero me dijo ’no, de verdad, has tomado una gran dosis de Viagra”, contó la enfermera portuguesa.

El viagra, posible antídoto contra el coronavirus

El viagra, medicamento utilizado para mejorar el rendimiento sexual de los varones, puede resultar un gran aliado contra el coronavirus. La droga dilata los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias.

Cabe señalar, sin embargo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no aprobó al viagra como fármaco para combatir el virus. Se trata, como el caso de Almeida, de circunstancias experimentales.

UK nurse reportedly recovers from COVID-19 coma after receiving Viagra https://t.co/Iq2CRXxAUM pic.twitter.com/aEM90hM10X — New York Post (@nypost) January 3, 2022

Definitivamente fue el Viagra lo que me salvó. En 48 horas abrió mis ondas de radio y mis pulmones comenzaron a responder. Si piensas en cómo funciona el medicamento, expande tus vasos sanguíneos”, agregó la mujer en una entrevista con “The Mirror”.

“Hay gente que dice que la vacuna ha matado a gente. No niego que hay personas que reaccionan y se ponen mal con la vacuna, pero cuando miramos la cantidad de muertes que tenemos en personas no vacunadas, hay un gran mensaje para recibir su vacuna”, agregó.

La situación de Almeida era de tal gravedad que a los padres de la mujer les advirtieron que viajaran desde Portugal para darle el último adiós.

