Censura en Cuba: A Emilio Frías le apagan el micrófono en pleno concierto – VIDEO

Antes de partir con su gira a México, Emilio Frías tenía planeado este domingo cerrar su último concierto en La Habana, Cuba, con su nuevo tema “Cambio”. Sin embargo, el artista cubano fue víctima de un preocupante -y reiterado- caso de censura, debido a que de un momento a otro le cortaron el micrófono para que no pueda continuar con su show.

Frías, director y voz líder de la orquesta “El Niño y la Verdad”, lamentó haber sido “censurado” en la Casa de la Música de Galiano, situada en el corazón de la populosa Centro Habana, según muestran videos y declaraciones del artista que circulan por redes sociales.

Según se obseva en un video publicado en Facebook por el periodista independiente Manuel de la Cruz, personal de seguridad del lugar expulsó con violencia a uno de los técnicos de audio que se negaba a apagar los equipos.

Censura en Cuba: la dictadura interrumpió un show de música por una canción crítica https://t.co/2xQPdBNyKI — infobae (@infobae) September 11, 2022

El cantante hablaba al público sobre la censura a su polémico tema “Cambio”, cuyo lanzamiento está previsto para el viernes, 16 de septiembre, según informa el medio cubano Radio y Televisión Martí.

“Tal vez puedo estar equivocado, pero mi equivocación es mía. Yo no estoy diciendo que, como pienso yo, piensa mucha gente. Yo no he dicho nada, aquí todo esto lo han armado ellos… Y si van a hacer eso, de verdad, les digo, si se van a poner así no me inviten más. No me llamen más, y sáquenme de todos lados. Sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio… De donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos. Dondequiera que yo esté, voy a estar en el corazón y en la mente de todos los cubanos. Solamente tengo que decirles: ¡Qué la bendición de Yemaya siempre les alcance a todos!”, dijo el cantante a modo de descargo.

“La presentación cierra con antelación, y no dejan al intérprete finalizar con su clásico tema “Agua pa’ Yemayá”. Algunos de los participantes, comienzan a proferir insultos contra los funcionarios del local, y luego, incluso, contra el propio gobierno”, escribió de la Cruz en su posteo.

Play

Video Video related to censura en cuba: a emilio frías le apagan el micrófono en pleno concierto – video 2022-09-12T19:43:08-04:00

Frías se dirigió puntualmente a la persona de seguridad que intentaba presionar a los técnicos para que apagaran la amplificación de sonido y le dijo: “Si vas a hacer eso ya me voy, pero que la gente te vea apagándolo. ¿No me puedo despedir de la gente?”.

Al comenzar la canción, y en medio de la ovación del público, el cantante dice “Túmbalo si quieres, túmbalo si quieres ahora”, con cierta cuota de sarcasmo.

Según reporta Infobae.com, el técnico fue expulsado del escenario pese a la protesta de Frías y de los asistentes. El concierto culminó al poco tiempo con el desalojo del resto de los espectadores.

Qué dice la canción “Cambio” de Emilio Frías que fue censurada en Cuba

En el estribillo de “Cambio”, su último tema, Frías recalca una urgencia expresada públicamente por miles de cubanos, que hace un año protagonizaron el levantamiento popular más sonado en las últimas seis décadas contra el gobierno de turno: “Cambio, mi vida necesita un cambio ya”.

Por su parte, otras de las estrofas de su última canción dicen:

Hoy le he preguntado a mi almohada, ¿qué está pasando?

siento que en mi vida algo no está funcionando

Para avanzar tengo que hacer algunos cambios

tengo que aprender de mis errores

Para recoger, seguir sembrando

en el camino a la felicidad que ando buscando Quiero respirar la libertad y ser quien soy

para demostrar que puedo dar más de lo que doy

Y mi corazón me grita

que hay un mañana mejor que hoy

Según informa Milenio, Frías fue uno de los renombrados músicos cubanos que criticó públicamente el accionar de la policía durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, que tuvieron precisamente a Centro Habana entre los lugares de mayor confrontación.

Hasta la tarde de este lunes, ni el ministerio de Cultura ni el oficial Instituto de la Música se habían pronunciado sobre este hecho.

Emilio Frías brindará dos conciertos en México tras el caso de censura que vivió en su Cuba natal

El viernes pasado Frías había anunciado en su cuenta de Facebook que el concierto en la Casa de la Música de Galeano era “una gran despedida”, antes de partir a México.

En el video, también se refirió al lanzamiento de “Cambio”: “Es una canción con la que, estoy seguro, se identificarán muchísimos hermanos, muchísimos compatriotas, muchísimos cubanos, estén dentro de la isla o no, pues la palabra cambio es hoy muy necesaria”.

“Un día todo será diferente, un día mis pupilas aún jóvenes pero agotadas de tanto sufrimiento, verán la luz de la esperanza”, escribió Frías este domingo en Facebook, haciendo alusión a lo sucedido en La Habana.

LEER MÁS: Cayos de la Florida: Detienen a migrantes cubanos en dos embarcaciones

Sigue a AhoraMismo en Instagram