Elizabeth Lederer fue la abogada principal del equipo de la acusación que trabajó en el caso de la runner de Central Park en 1989. Trabajó para llevar a juicio y luego condenar a los Central Park Five, cuyas condenas erróneas y eventual exoneración es el tema de la serie de Netflix When They See Us.

Lederer es interpretado por la actriz Vera Farmiga en el programa. En la vida real, todavía trabaja activamente en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York como abogada litigante sénior. También daba conferencias en la Facultad de Derecho de Columbia, según su biografía de la facultad, pero a raíz del documental de Netflix, decidió dejar este trabajo, según cuenta la CNN.

Lederer desempeñó un papel central en el juicio de la runner de Central Park, así como en los interrogatorios de los Central Park Five. Según ABC News, Lederer interrogó a Kevin Richardson, entre otros, diciendo:

Richardson: Me interpuse. Me arañó un poco. Fiscal Elizabeth Lederer: Déjame preguntarte, ¿estás diciendo que ella te rasguñó y estás indicando un lugar en tu cara? Richardson: Sí, creo que aquí mismo.

Desde entonces, los Central Park han alegado que sus confesiones fueron falsas y obtenidas por coacción de la policía, a través de preguntas capciosas y tácticas de miedo.

Esto es lo que necesita saber sobre dónde está ahora Lederer y qué tipo de papel desempeñó en la condena de los Cinco de Central Park:

Lederer ha trabajado como fiscal en el estado de Nueva York desde 1979

Play

Video Video related to elizabeth lederer, la acusación de los central park five: ¿qué fue de ella? 2022-09-01T20:09:12-04:00

Lederer ha trabajado en la oficina del fiscal de distrito del condado de Nueva York desde 1979.

La biografía de Lederer en Columbia dice:

Elizabeth Lederer es una fiscal activa en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York. Como abogado litigante sénior en la unidad de casos forenses y sin resolver, Lederer revisa y vuelve a investigar casos de asesinato y violación sin resolver. Anteriormente trabajó en la unidad de extorsión laboral del crimen organizado en la industria de la construcción, así como en las unidades de delitos sexuales y criminales profesionales. Lederer aporta varios años de experiencia en la litigación de casos en estos campos y ha enseñado práctica procesal y litigios generales en varias instituciones.

Korey Wise, uno de los Central Park Five, le dijo a Lederer: “Vas a pagar por esto”

En 2013, un hombre llamado Frank Chi vio un documental sobre los Central Park Five y se enfureció cuando descubrió que Lederer todavía ejercía su profesión. Inició una petición para que la despidieran de la Facultad de Derecho de Columbia, que recibió más de 5000 firmas.

Como señaló The Times, Lederer tiene una larga historia legal de casos no cuestionados, a pesar de que es ampliamente conocida por su participación en el caso de los Central Park Five. Lederer no habla sobre el caso en público. Ella no hizo comentarios sobre la petición en 2013.

Aunque Lederer prácticamente no ha hecho comentarios públicos sobre su papel en el caso desde que terminó el juicio, los artículos archivados muestran que el juicio fue un asunto cargado de emociones, por razones obvias. Los Angeles Times señala que Korey Wise, uno de los Central Park Five, le dijo a Lederer después de su sentencia: “Vas a pagar por esto. Jesús te va a alcanzar”.