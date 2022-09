Encuentran el cuerpo sin vida de Eliza Fletcher, quien fue secuestrada mientras salía a correr

Las autoridades identificaron un cuerpo que descubrieron en Memphis, Tennessee, como el de la maestra Eliza Fletcher, quien desapareció mientras salió a trotar.

Eso es según Fox13 Memphis, que informó la noticia, citando fuentes. ¿Cómo murió Fletcher? Según Fox13 Memphis, la causa de la muerte aún no está clara.

Fletcher era maestra de preescolar y madre casada de dos hijos que fue secuestrada en la ciudad de Memphis, Tennessee, mientras corría en la madrugada del 2 de septiembre de 2022.

El 4 de septiembre de 2022, la policía de Memphis anunció que había arrestado a Cleotha Abston, acusada de secuestro. Lee más sobre él aquí. Abston, conocido como “pookie” y “salvaje”, fue liberado recientemente de prisión luego de ser condenado en 2001 por secuestrar a un abogado defensor de Memphis, quien estuvo metido en un baúl durante dos horas. Compartió fotos de armas en Facebook.

No les tomó mucho tiempo encontrar el cuerpo de Fletcher después de eso.

El domingo 5 de septiembre de 2022, la policía de Memphis tuiteó: “A las 5:07 p.m., los oficiales en la cuadra 1600 de Victor localizaron a una persona fallecida. La identidad de esta persona y la causa de la muerte no está confirmada en este momento. La investigación está en curso. Una vez que haya información adicional disponible, proporcionaremos una actualización”.

Fletcher fue forzada a subir a la camioneta de color oscuro de tamaño mediano cerca del campus de la Universidad de Memphis, escribió la policía de Memphis en un comunicado de prensa.

La policía de la Universidad de Memphis dijo en una alerta de seguridad que Fletcher regularmente “corre por Central Avenue”, escribieron, y que “fue reportada como desaparecida después de no regresar a casa” a las 7 a.m. Su “teléfono celular y botella de agua fueron descubiertos frente a una casa”. en la cuadra 3800 de Central que es propiedad de la Universidad.”

El teléfono fue destrozado, según Action News 5.

Esto es lo que necesita saber:

1. La policía dice que Cleotha Abston fue acusado de ‘secuestro especialmente agravado’

La declaración jurada de la policía Abston, de 38 años, está acusado de esperar a que Fletcher pasara corriendo, luego la apresuró y la obligó a subir a su vehículo. Más tarde fue visto limpiando la camioneta. Cleotha Abston “se negó a proporcionar a los investigadores la ubicación de la víctima”, según la declaración jurada.

La declaración jurada describe el secuestro como “violento”, con el sospechoso, “esperando y luego corriendo hacia la víctima”. Las autoridades creen que Fletcher, de 34 años, “sufrió lesiones graves” que probablemente dejaron “evidencia, p. sangre, en el vehículo que limpió el imputado”.

La declaración jurada de la policía dice que, el 2 de septiembre de 2022, a las 7:00 a.m., la policía de Memphis respondió a un informe de persona desaparecida en la cuadra 1500 de Carr Avenue. Richard Fletcher informó que su esposa salió a correr alrededor de las 4 a.m. y no regresó a casa.

Aproximadamente a las 6:45 a.m., un ciudadano en bicicleta encontró su teléfono celular y un par de sandalias Champion tiradas en la calle en la misma zona. Luego, los investigadores obtuvieron un video que mostraba un GMC Terrain negro que pasaba y luego esperaba que Fletcher pasara corriendo.

Un hombre salió del Terrain y “corrió agresivamente hacia la víctima”, obligándola a subir al lado del pasajero del vehículo. Hubo un forcejeo y en esa zona se encontraron los toboganes Champion. Luego, el vehículo permaneció en un estacionamiento con la víctima adentro durante unos cuatro minutos.

La policía obtuvo una placa parcial de otro video, y enviaron las sandalias Champion para una prueba de ADN el viernes, y obtuvieron un resultado: Cleotha Abston (Henderson) en la base de datos CODIS.

La policía ha recopilado teléfono celular y otras pruebas contra Abston

Luego, las autoridades trabajaron para confirmar el paradero de Abston “antes, durante y después del secuestro”. Obtuvieron imágenes de vigilancia de él usando las mismas diapositivas el día antes del secuestro en Malco Theatre. Descubrieron que residía en la cuadra 5700 de Waterstone Oak Way, un lugar con servicios públicos activos a nombre de Gwendolyn Brown, quien tiene un GMC Terrain 2013 negro registrado a su nombre.

También localizaron un informe policial del 1 de septiembre de 2022 de Abston que enumeraba su dirección en Waterstone Oak Way. La declaración jurada no explica de qué se trataba ese informe.

La declaración jurada continúa alegando que:

La propietaria de Majesty’s Cleaning Service verificó que ella contrató a Abston y que él maneja un GMC Terrain.

La policía determinó que el teléfono celular de Abston estaba cerca del área donde Fletcher fue forzado a ingresar al Terrain en el momento del secuestro. El 3 de septiembre de 2022, a las 10:45 a.m., miembros del Servicio de Alguaciles de EE. UU. localizaron el GMC Terrain.

Los oficiales están trabajando para recopilar información adicional. Una vez que recibamos información actualizada, proporcionaremos detalles adicionales.

Los oficiales detuvieron a Abston cuando lo vieron parado en una puerta. Intentó huir pero fue detenido.

Una mujer le dijo a la policía que vio a Abston alrededor de las 7:50 a. m. del día del secuestro. Estaba en una casa diferente, la de su hermano, Mario Abston. Estaba limpiando el interior del GMC Terrain con un limpiador de pisos y “se comportaba de manera extraña”.

Mario Abston declaró que vio a Cleotha Abston limpiando el interior del automóvil con limpiador de pisos. Ambos también vieron a Abston lavando su ropa en un fregadero de la casa. Mario dijo que Abston estaba “actuando de manera muy extraña”.

La policía anunció que Abston fue acusado en relación con la desaparición de Fletcher en su página de Facebook.

“La persona que fue detenida ha sido acusada oficialmente en relación con el secuestro de Eliza Fletcher. En este punto de la investigación, Cleotha Abston, de 38 años, ha sido acusada de secuestro especialmente agravado y manipulación de pruebas”, escribieron.

“Eliza Fletcher no ha sido localizada en este momento. Los investigadores y oficiales de MPD, junto con nuestros socios locales y federales, continúan buscando a la Sra. Fletcher”.

Ellos notaron:

Un segundo individuo, que actualmente no se cree que esté relacionado con el secuestro de Fletcher, también fue arrestado durante esta investigación. Mario Abston, de 36 años, fue acusado de posesión de una sustancia controlada con la intención de fabricar y vender fentanilo, posesión de una sustancia controlada con la intención de fabricar y vender heroína y delincuente convicto en posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave peligroso. Esto sigue siendo una investigación activa y en curso.

Seguimos pidiendo ayuda a la comunidad. Si alguien tiene información sobre esta investigación, debe llamar a CrimeStoppers al 901-528-CASH.

