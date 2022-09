Gavi ha despertado el interés de grandes clubes de Europa

📁 (CB)

El entorno de Gavi y el agente buscan YA fecha para sellar la firma de su renovación. El dorsal 6 esta guardado expresamente para él.

NO ven ningun otro movimiento que no sea renovar con el Barça. Saben del interes mundial por Gavi pero él NO se quiere mover del club. pic.twitter.com/VSQU35DVXX

