Arrestan a hombre que secuestró a una maestra en Tennessee: Cleotha Abston

Cleotha Abston fue identificado como el sospechoso del secuestro de la maestra de Memphis, Tennessee, Eliza Fletcher, quien fue secuestrada en Tennessee, mientras corría en la madrugada del 2 de septiembre de 2022.

Fletcher, de 34 años, maestra y madre de dos hijos que proviene de una familia prominente, aún no ha sido encontrada. El arresto de Abston se produjo después de una oleada repentina de actividad en la investigación del secuestro, incluido el descubrimiento de la camioneta sospechosa, la búsqueda en un complejo de apartamentos en Memphis y la grabación de la escena del crimen cerca de un McDonald’s local.

Fletcher, de 34 años, se hace llamar Liza Fletcher en Facebook. Ella es de una familia prominente de Memphis.

Fletcher fue obligada a subir a una camioneta color oscuro, según escribió la policía de Memphis en un comunicado de prensa. La secuestraron cerca del campus de la Universidad de Memphis mientras corría.

La policía de la Universidad de Memphis dijo en una alerta de seguridad que Fletcher fue secuestrada. Fletcher regularmente “corre por Central Avenue”, escribieron, y fue “anunciada como desaparecida después de no regresar a casa” a las 7:00 AM. Su “teléfono celular y botella de agua fueron descubiertos frente a una casa en la cuadra 3800 de Central que es propiedad de la Universidad.”

Esto es lo que necesitas saber:

1. La policía dice que Cleotha Abston fue acusado de ‘secuestro especialmente agravado’

La policía anunció en su página en Facebook que Abston fue acusado en relación con la desaparición de Fletcher.

“La persona que fue detenida ha sido acusada oficialmente en relación con el secuestro de Eliza Fletcher. En este punto de la investigación, Cleotha Abston, de 38 años, ha sido acusado de secuestro especialmente agravado y manipulación de pruebas”, escribió la policía.

“Eliza Fletcher no ha sido localizada en este momento. Los investigadores y oficiales de MPD, junto con nuestros socios locales y federales, continúan buscando a la Sra. Fletcher”.

Ellos agregaron:

Un segundo individuo, que actualmente no se cree que esté relacionado con el secuestro de Fletcher, también fue arrestado durante esta investigación. Mario Abston, de 36 años, fue acusado de posesión de una sustancia controlada con la intención de fabricar y vender fentanilo, posesión de una sustancia controlada con la intención de fabricar y vender heroína y delincuente convicto en posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave peligroso. Esto sigue siendo una investigación activa y en curso.

Seguimos pidiendo ayuda a la comunidad. Si alguien tiene información sobre esta investigación, debe llamar a CrimeStoppers al 901-528-CASH.

Antes de la noticia del arresto de Abston, la familia de Eliza realizó una conferencia de prensa y habló públicamente sobre su secuestro por primera vez.

El tío de Liza leyó una declaración, incluso de su esposo, hermano y padres. Richie Fletcher y los demás miembros de la familia flanqueaban al tío.

“Queremos comenzar agradeciendo a todos por sus oraciones y su gran apoyo. Liza ha tocado el corazón de muchas personas y se nota. Queremos agradecer al Departamento de Policía de Memphis, al Departamento del Sheriff del Condado de Shelby, a TBI, al FBI y a todas las demás agencias de aplicación de la ley que están trabajando incansablemente para encontrar a Liza”, dijo el tío.

“La familia se ha reunido con la policía y hemos compartido con ellos toda la información que conocemos. Más que nada queremos ver a Liza de regreso a casa sana y salva. La familia ha ofrecido una recompensa por cualquier información que conduzca a su regreso a salvo. Creemos que alguien sabe lo que pasó y puede ayudar. Si tiene alguna información sobre este crimen o la ubicación de Liza, llame a la policía al 901-545-COPS o CrimeStoppers, 901-528-CASH”.

2. La policía dice que Fletcher fue ‘secuestrada’ mientras corría en las primeras horas de la mañana

En una alerta de vigilancia de la ciudad, la policía de Memphis caracterizó a Eliza W. Fletcher, de 34 años, como una “adulta desaparecida”.

La alerta dice que un “hombre se le acercó aproximadamente a las 4:30 AM en medio de Central Avenue y pareció irse con ella en un vehículo desconocido luego de una breve lucha”. La policía descubrió esto al obtener un video de vigilancia que mostraba el secuestro.

Fletcher figura como maestra en la Escuela Episcopal de St. Mary bajo el nombre de Liza Fletcher.

“La víctima salió corriendo temprano en la mañana, fue secuestrada y forzada a subir a una camioneta mediana de color oscuro”, escribió la policía.

Dijeron que Fletcher es una mujer blanca, de 5 pies y 6 pulgadas de alto, 137 libras, con cabello castaño, ojos verdes, cabello recogido en un moño, una camiseta rosa para correr y pantalones cortos morados. El sospechoso fue descrito como un hombre desconocido. Se recomienda a las personas con información que llamen al Departamento de Policía de Memphis al 901-545-COPS (2677). Otros han descrito su cabello como rubio.

La policía dio detalles adicionales en un comunicado publicado en Facebook:

Aproximadamente a las 7:45 AM, se enviaron oficiales para ayudar a la policía de la Universidad de Memphis con respecto a una persona desaparecida en un suceso que ocurrió en el área de Central y Zach Curlin. Al llegar a la escena, se informó a los oficiales que una mujer estaba trotando en el área aproximadamente a las 4:20 AM cuando un desconocido se le acercó. Según los informes, la mujer fue obligada a subir a una camioneta y sacada de la escena. El sospechoso posiblemente estaba en una camioneta de color oscuro que viajaba hacia el oeste en Central. Los oficiales están trabajando para recopilar información adicional. Una vez que recibamos información actualizada, proporcionaremos detalles adicionales.

En una breve conferencia de prensa, la policía de Memphis dijo que la Universidad de Memphis llamó al Departamento de Policía de Memphis e inicialmente estaban “manejando el caso de una posible persona desaparecida”.

Luego, la policía encontró un video que mostraba una camioneta negra deteniéndose en el área al otro lado de la calle “donde se llevaron a la víctima”, dijo la portavoz de la policía. El video mostró que Fletcher fue secuestrada, según dijo.

El sospechoso no ha sido identificado.

La policía dijo que no estaban al tanto de una conexión con una camioneta de color oscuro que acosaba a miembros del equipo femenino de campo traviesa de la Universidad de Memphis.

3. Abston tiene un historial de secuestro y fue liberado de manera rápida

De acuerdo con FOX13 Investigates, Cleotha Abston, “fue acusado previamente de secuestro especialmente agravado en junio de 2000”.

Él era elegible para su liberación después del 85% de su sentencia de prisión de 24 años y salió “en algún momento de los últimos dos años”, informó la estación de televisión.

La policía de Memphis ha publicado fotos de la camioneta sospechosa. Aquí hay otra foto de eso. Sin embargo, no han publicado ninguna descripción del secuestrador.

“Los oficiales pudieron obtener un video del vehículo del posible sospechoso”, escribió la policía de Memphis. Sin embargo, solo han publicado fotos fijas y no han publicado la marca o modelo específico del vehículo.

4. Fletcher mostró fotos de su familia en las redes sociales y escribió sobre su amor por los podcasts sobre crímenes reales

En su página de Facebook, Fletcher mostró fotos de su esposo, Richie Fletcher, y sus dos hijos pequeños. Su publicación más reciente, en 2021, aparte de una foto de perfil de su familia, dice: “Necesito un nuevo médico general. ¿Alguien puede recomendar uno que sea fácil de obtener una cita?

Otras fotos muestran su boda.

Las publicaciones de Fletcher en Facebook eran igualmente típicas. “Necesito recomendaciones de programas de televisión. Estoy preparada para programas más antiguos o más nuevos”, decía una. En una publicación, les dijo a sus amigos que estaba buscando un nuevo podcast sobre crímenes reales.

Ella también escribió sobre correr: “Corredores de larga distancia, ¿cuál crees que es la mejor forma de entrenamiento cruzado?”

Ella escribió: “Los mejores podcasts para escuchar mientras corres. Me gustaba Serial, Up and Vanished y Dr. Death. Disfruto de la hora feliz y tomaré otra”.

Su página de Instagram está llena de fotos de su esposo e hijos, andando en bicicleta, viajes familiares, etc. Ella escribió recientemente en Instagram:

Los chicos me despertaron con tarjetas hechas a mano, globos y desayuno. Amo a mi familia. Soy una madre imperfecta. Todos los días trabajo para pasar de la rigidez a la flexibilidad, de la vergüenza a la gracia, de la perfección y la crítica a la aceptación y el agradecimiento. Quiero ser una mamá que sea un lugar seguro para que los chicos se sientan, sean ellos mismos y fracasen mientras aprenden. Como un aumento de estos chicos, estoy volviendo a enseñar a mi niño interior al mismo tiempo. Tengo que agradecer a @fletch_livves que pasa por este proceso conmigo y me ama al mismo tiempo. #Rendición

@fletch_livves es la página de Instagram de su esposo, Richie Fletcher, ciclista de larga distancia. En marzo, escribió en Instagram: “¡Ocho años en desarrollo con esta nena ardiente! No lo querría de otra manera”.

En febrero, Richie Fletcher escribió: “¡Los niños y yo nos divertimos mucho persiguiendo a mamá por las montañas mientras corría su primera carrera de 50 km!”.

5. Fletcher es de una conocida familia de Memphis

De acuerdo con Commercial Appeal, Fletcher pertenece a una familia muy conocida de Memphis. Ella es “la nieta del difunto Joseph ‘Joe’ Orgill III”, descrito por la publicación como un “empresario de hardware de Memphis y filántropo que ha apoyado causas que incluyen Dixon Gallery and Gardens and Church Health”.

El obituario de Orgill dice que dejó nueve nietos al momento de su muerte.

Ella se casó con Richard Fletcher III en el 2014, informó la revista Memphis. Ese artículo describió las nupcias como una “boda memorable de Memphis”. Richard Fletcher III también se llama Richie Fletcher.

La revista describió a Fletcher como “una chica ‘natural’, aficionada a la naturaleza, atlética y cálida, y los planes para su boda emanaron de su personalidad y estilo”. La historia señaló que los padres de Fletcher, “Adele y Beasley Wellford, estaban felices de poder darle a su hija la boda con el tema del bosque que ella imaginó”.

La historia continuó: “La ceremonia de la boda se llevó a cabo en la cercana Segunda Iglesia Presbiteriana, que de hecho fue donde se reunió la feliz pareja; el oficiante fue el reverendo Mitchell Moore. Haciéndose eco del tema naturalista, el elegante vestido de novia de Liza de Austin Scarlett fue pintado con flores de color malva pálido.

George Robertson, el pastor principal de la Segunda Iglesia Presbiteriana, casó a Fletcher con su esposo y le dijo a Commercial Appeal: “Ella y su esposo Ritchie son muy activos y excelentes líderes en nuestra congregación. Tienen dos niños pequeños que se me acercan todas las semanas y me dan un abrazo”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.