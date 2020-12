¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra el Covid-19?

Luego de que los últimos reportes de los casos de contagio por coronavirus no presenten las cifras más alentadores para el país, mostrando que en las últimas 24 horas más de 169.000 personas han dado positivas por Covid-19, elevando así el total de los enfermos a 14,8 millones de contagiados, y una mortalidad por coronavirus de 282,313 ciudadanos norteamericanos; el pasado mes el secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, aseguró que las autoridades sanitarias del país podrían comenzar a distribuir la vacuna contra el virus del Sars-Cov-2 desarrollada por Pfizer y BioNTech “poco después” del 10 de diciembre.

“Si todo va bien, podríamos distribuir la vacuna poco después del 10 de diciembre. Creemos que podemos distribuir la vacuna a las 64 jurisdicciones en 24 horas con la autorización de la FDA”, ha señalado Azar durante una rueda de prensa del grupo de trabajo que se encarga de la vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos y ha agregado que las autoridades sanitarias estadounidenses esperan que la administración de la vacuna pueda comenzar “tan pronto como llegue el producto”.

Thanks to @POTUS’s #OperationWarpSpeed, we are incredibly close to delivering safe and effective COVID-19 vaccines. Joining @VP, @CDCDirector, @GovBillLee, FedEx leadership, and state and local leaders in Memphis to discuss the upcoming distribution efforts.

