Falleció Michael Marion esposo de Bobbie Thomas de ‘Today Show’

La experta en stylist y colaboradora del programa ‘Today’, Bobbie Thomas, se sincera sobre el fallecimiento de su esposo, Michael Kenneth Marion, quien murió el 1 de diciembre a la edad de 42 años. Bobbie Thomas escribió en su cuenta de Instagram que “nada volverá a ser normal” e instó a sus seguidores a “ir a abrazar a las personas que más amas”.

El obituario de Marion aludía a su “lucha heroica”. Sufrió un derrame cerebral en abril de 2019 a los 40 años y tuvo que volver a aprender a caminar. Thomas habló sobre las luchas de salud de su esposo en ‘Today Show’ con el fin de crear conciencia sobre los accidentes cerebrovasculares y enfatizar que no se limitan solo a las poblaciones de ancianos.

Bobbie Thomas y Michael Marion tienen un hijo llamado Miles que nació en julio de 2015.

Esto es lo que necesita saber:

Thomas, de 46 años, compartió su angustia con sus seguidores por medio de las redes sociales, en donde hizo un homenaje a su esposo. Compartió fotos en Instagram y Facebook donde estaba junto a Marion en una cama de hospital. La tristeza de Thomas era palpable cuando escribió: “Nada es normal. Tal vez nada vuelva a ser normal. Para mí, no lo será. Mi marido se ha ido “.

Pero en su dolor, Thomas también compartió un mensaje sobre la importancia de recordar las cosas positivas de la vida. Instó a sus seguidores a mostrar gratitud por tener a sus seres queridos:

Con todo el miedo, la ira y la división que hay en el mundo en este momento, es muy fácil enfadarse por la falta de normalidad. Pero les ruego a todos los que lean esto que se aferren a lo que tienen en este momento en lugar de concentrarse en lo que no tienen. Una cosa que todos tenemos es amabilidad. Absorberlo, extenderlo, agotarlo. Porque al final, lo ÚNICO que importa es el amor. Si tiene la suerte de tenerlo, agradézcalo en cada momento, todos los días. Especialmente durante los momentos difíciles. Nunca habrá suficiente tiempo y algunos de nuestros eternos son demasiado cortos. Mientras escribo entre lágrimas, abrazo la gratitud … abrazando a nuestro precioso hijo Miles y los recuerdos del tiempo que pasé con Michael más cerca de mi corazón roto. Gracias a todos por el amor y el apoyo que nos han mostrado a nosotros y a nuestras familias. Por favor ve a abrazar a las personas que amas.

Marion sufrió un accidente cerebrovascular isquémico en abril de 2019 cuando solo tenía 40 años. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican en su sitio web que este tipo de accidente cerebrovascular “ocurre cuando el flujo sanguíneo a través de la arteria que suministra sangre rica en oxígeno al cerebro se bloquea. Los coágulos de sangre a menudo causan bloqueos que conducen a accidentes cerebrovasculares isquémicos “.

Marion tuvo que pasar más de dos meses en el hospital cuando comenzó su recuperación. Thomas escribió un editorial para el sitio web de NBC a finales de mayo de 2019 para crear conciencia sobre el riesgo de accidentes cerebrovasculares y elogiar a Marion mientras trabajaba para recuperarse. Thomas escribió en parte:

Amo a mi marido. Hemos tenido la suerte de celebrar muchos momentos felices desde que nos conocimos, pero nunca me he sentido más enamorada o más conectada con él que en el dolor y la oscuridad. En las relaciones, no todo es siempre un día perfecto. Hacemos todos estos planes para el futuro, pero la vida puede cambiar en un instante y es a quién tienes a tu lado en estos momentos lo que marca la diferencia …

Estoy más que agradecida por el hombre, esposo y padre que es [Michael]. Ha tenido que soportar un sinfín de pruebas, malestar físico, vivir lejos de casa y una constante incertidumbre sobre el futuro. Lo ha enfrentado todo con una resistencia que me deja sin palabras.