Eclipse de Luna Roja: ¿A qué hora es y cuánto tiempo durará?

El eclipse lunar de esta noche es un evento bastante raro. No solo es una superluna que marca la órbita más cercana de la luna a la Tierra, sino que también es un momento en el que la luna se ve completamente roja en el cielo mientras atraviesa un eclipse lunar total. Aunque esto no será visible para todo el territorio de los Estados Unidos, una buena parte del país podrá ver lo que comúnmente se conoce como Super Luna de “Sangre”.

La totalidad del eclipse tendrá lugar temprano en la mañana del miércoles

El momento del mayor eclipse lunar total tendrá lugar durante unos 15 minutos el miércoles 26 de mayo, entre las 4:11 y las 4:26 a.m. hora del Pacífico, según la NASA. (Esto se traduce en 5:11 – 5:26 am hora de la montaña, 6:11 – 6:26 am hora del centro, 7:11 – 7:26 am del Este. No será visible en todas las zonas horarias, pero también puede ser interesante verlo en línea si se puede).

Según la NASA, la totalidad “será visible cerca de la puesta de la luna en el oeste de Estados Unidos y Canadá, todo México, la mayor parte de Centroamérica y Ecuador, el oeste de Perú y el sur de Chile y Argentina”.

Según NPR, la parte total del eclipse será visible en las zonas horarias del Pacífico y la Montaña, además en Texas, Oklahoma, Alaska y el oeste de Kansas.

Australia, Nueva Zelanda, Hawái y el resto de las islas del Pacífico podrán ver el eclipse completo de principio a fin. Entonces, si estás en Hawái, obtendrás lo mejor del espectáculo que cualquier otra persona en los Estados Unidos, señaló la NASA.

¿A qué hora comienza y termina el Eclipse?

Aquí hay una línea de tiempo para las diversas fases del eclipse lunar y la luna roja de esta noche, según la NASA:

– A la 1:46 a.m. hora del pacífico, comienza el eclipse.

– La Luna entra en la parte más oscura de la sombra de la Tierra alrededor de las 2:45 a.m. hora del pacífico.

– Aproximadamente a las 3:20 a.m. hora del pacífico, la Luna está cubierta en un 50% por la sombra de la tierra.

– La totalidad del eclipse ocurre entre las 4:11 y las 4:26 a.m. hora del pacífico

– Aproximadamente a las 5:16 a.m. hora del pacífico, la Luna está cubierta en un 50% por la sombra de la tierra.

– El eclipse termina a las 5:53 a.m. hora del pacífico.

La NASA también proporcionó este video que muestra el momento del eclipse lunar y exactamente cuándo ocurre cada parte.

La NASA señaló sobre el video: “Las animaciones del diagrama de sombras del eclipse tanto para la hora del Pacífico como para la hora universal, aceleradas por 5X para producir un tiempo de ejecución de 13.2 segundos”.

Este evento se llama “Super Flower Blood Moon” o Super Luna de “Sangre” porque las lunas llenas en mayo a veces se llaman lunas de flores, informó NPR. Es una superluna porque la luna está en el punto más cercano a la Tierra y aparecerá más grande en el cielo. Se llama luna de sangre porque cuando la luna pasa completamente a la sombra de la Tierra, adquiere un tono rojo debido a la luz refractada de la atmósfera terrestre.

No importa cómo lo vayas a mirar, este será un evento espectacular si vives en una zona horaria donde puedes ver su totalidad. Pero incluso si no es así, verá una luna más grande y brillante en el cielo fuera del eclipse.

