Biden recurre a “influencers” para incentivar vacunación entre jóvenes de EE.UU.

Durante el comienzo de la presente semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recurrió a varios influencers en las redes sociales, con el fin de incentivar a la población juvenil a que se acerquen a los sitios de vacunación contra el virus del Covid-19, y se apliquen alguna de las inmunizantes dispuestas por la autoridad sanitaria del país.

Junto al epidemiólogo del gobierno, el Doctor Anthony Fauci, el jefe de estado difundió por medio de la cuenta oficial de YouTube de la Casa Blanca, un video en donde ambos sostienen una charla con los influencers Manuel Gutiérrez Jr., Manny Mua, Brave Wilderness, presentado por Nathaniel “Coyote” Peterson y Mark Vins, que tienen un canal de aventuras al aire libre, y Jackie Aina, un dialogo con miras a que estos personajes logren calar en la juventud la importancia de aplicarse la vacuna para el Covid-19.





President Biden's YouTube Town Hall on COVID-19 Vaccination President Biden and Dr. Fauci spoke with creators Manny Mua, Brave Wilderness, and Jackie Aina to answer your questions about the COVID-19 vaccines. To find a vaccine near you go to vaccines.gov 2021-05-24T16:00:33Z

Así mismo, los funcionarios estuvieron dispuestos a despejar una serie de dudas y cuestionamientos que estos influyentes en la juventud les hicieron sobre temas como los rumores de que la vacuna conlleva a posibles efectos secundarios en niños y adolescentes, al igual que de la hipotética creación de un “pasaporte de vacunas” necesario para viajar o ir a conciertos, y sobre cómo cambiará el mundo una vez que la población esté vacunada, entre otras cuestiones.

En referencia al pasaporte de vacuna, el presidente dijo que “A nivel federal, no vamos a tener ningún mandato, y no mantenemos registros, a nivel federal, de las personas que han recibido la vacuna”, añadiendo que el rumor de los pasaportes de vacunas “simplemente juega con la paranoia en algunas personas, en particular en los jóvenes. Ese no es el caso”.

Igualmente, el mandatario instó a los influencers, a enfatizar en sus audiencias la importancia de que la población joven se vacune “para protegerse a sí mismos y a sus familiares más mayores” y asegurando que detrás de las vacunas hay respaldo científico. “Si has sido vacunado, no tienes que llevar mascarilla, si no lo has sido, sí. Así de claro”, agregó Joe Biden en una de sus respuestas.

Por su parte el doctor Anthony Fauci, respondió a Aina, reiterando la seguridad y eficacia de la vacuna. “Entonces, cuando las personas tienen inquietudes y son preocupaciones razonables, nunca menospreciamos a las personas por hacer preguntas sobre sus inquietudes sobre la vacuna. Pero necesitan saber que la ciencia que se utilizó es absolutamente prístina”. Dijo Fauci, en declaraciones citadas por Deadline.

Una respuesta a la que el mandatario agrego diciendo: “Tu voz importa. La gente te escucha. Eso es parte de la equidad aquí. … Te escucharán más que yo o cualquier otra persona”.

Entre tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró este lunes en una rueda de prensa que la charla del presidente Joe Biden con los “influencers” en YouTube hace parte de una estrategia para que los jóvenes “entiendan los beneficios de vacunarse” a través de personas que admiran.

WHITE HOUSE: President Biden's YouTube Town Hall on COVID-19 Vaccination – Video https://t.co/41euaXdoV7 pic.twitter.com/iSLk79ZIl9 — U-S-NEWS.COM (@us_news_com) May 24, 2021

¿Cómo va la vacunación entre los jóvenes en Estados Unidos?

Desde el pasado 13 de mayo, el grupo de jóvenes de entre 12 y 15 años podían recibir la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el Covid-19 en Estados Unidos. Las inmunizantes están dispuestas desde esa fecha en varios puntos de vacunación para poder llegar a una población que representa a 17 millones de personas en el país.

Sin embargo, según explica CNN, muchos expertos han identificado a los jóvenes estadounidenses como un grupo de edad crítico para el éxito de la inoculación de las vacunas. Las personas en grupos de edad de 24 años o menos están recibiendo dosis a tasas mucho más bajas.

“Para aquellos entre los 12 y los 15 años, solo el 1,4% ha recibido al menos una dosis, el 1,7% entre los de 16 a 17 años, y el 7,6% entre los de 18 a 24 años”, según datos de los CDC.

De hecho, dice la cadena informativa que los expertos en salud consideran que, para alcanzar el umbral de protección necesario para limitar la propagación del virus, al menos entre el 70% y el 85% de la población de EE.UU. necesitará inmunizarse mediante vacunas o infecciones. Vacunar a niños, adolescentes y adultos jóvenes no solo podría ayudar a alcanzar ese porcentaje, sino que dejarlos sin vacunar podría dar al virus la oportunidad de propagarse, mutar y desarrollar una cepa resistente a las vacunas existentes.

Con respecto a la indecisión de esta población por tomar el plan de vacuna Covid-19, el doctor Antony Fauci se refirió a los jóvenes estadounidenses desmotivados para vacunarse, advirtiéndoles que incluso la enfermedad leve de Covid-19 puede tener efectos que alteran la vida.

Es de señalar que desde que se aprobó la vacunación para los adolescentes de entre 12 y 15 años ha habido 600.000 vacunaciones y en total se han inmunizado 4,1 millones de jóvenes entre 12 y 17 años.

¿Sirven los “influencers” para la campaña de vacunación?

En diciembre de 2020, se conoció que cuando apareció la pandemia del Covid-19, multitud de celebridades e influencers inundaron los tablones de las redes sociales instando a tomar medidas preventivas como el lavado de manos, el mantener un distanciamiento social o propiciar el uso de mascarillas. Y lo consiguieron. Dice el informativo que inclusive el mítico #quédateencasa impulsado por multitud de artistas fue una herramienta de concienciación que hizo gran eco.

Todo esto no fue fortuito: los líderes y las campañas de salud pública alentaron y reclutaron estratégicamente con antelación a quienes tenían muchos seguidores para que usaran sus plataformas en pro del bien común.

De hecho, se consideró en el momento que, con el lanzamiento de una vacuna contra el Covid-19 a la vuelta de la esquina, la necesidad de rostros conocidos para llegar a las masas era una prioridad.

En Estados Unidos, inclusive se planteó en aquel entonces la idea de ofrecer la vacuna a los atletas y a una serie de personas pudientes y famosas la oportunidad de recibir la vacuna con antelación para aumentar la confianza general. Varios políticos, incluidos los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijeron que recibirían la vacuna públicamente, pero “siempre y cuando les tocará el turno para hacerlo”.

“Es posible que me la ponga en televisión o me grabe haciéndolo”, dijo Obama. “Para que la gente sepa que confío en esta ciencia y que no confío en contagiarme con Covid”.

Dice al respecto el doctor Antony Fauci: “Como padre de niños pequeños y médico, creo que es fundamental que ayudemos a motivar a los más jóvenes a que consideren vacunarse. Necesitamos inspirar, educar y motivar a las audiencias más jóvenes sobre la vacunación con un mensaje de esperanza de que un mundo pospandémico pueda verse como antes, con abrazos, cines y viajes con amigos, si todos trabajamos para ser parte de la solución”.

En esta misma via, la plataforma de YouTube, ha dicho que “La gente viene a YouTube gracias a creadores como MannyMUA, Jackie Aina y Brave Wilderness, que no solo han creado comunidades comprometidas en todo el mundo, sino que también brindan recursos e información durante momentos cruciales. Dice la red social que los enfoques creativos auténticos e identificables que adoptan desempeñan un papel importante para ayudar a los expertos en salud pública a reinventar las formas en que se puede compartir la información de salud.

Finalmente, lo que espera el presidente Joe Biden y su asesor de salud, el doctor Faucci, con esta estrategia, es no bajar la guardia frente a la enfermedad, y aprovechar la elegibilidad de los jóvenes para acceder a la vacunación, esperando para el 4 de julio haber conseguido “La inmunidad de rebaño” en el país.

