Charlie Johnson: universitario muerto en balacera en Minnesota que dejó 10 víctimas

Charlie Johnson era un joven estudiante de la Universidad de St. Thomas que fue asesinado a tiros en el centro de Minneapolis pocas horas antes de graduarse. Johnson quedó atrapado en el fuego cruzado durante un tiroteo alrededor de las 2:00 a.m. del 22 de mayo de 2021, afuera de un club nocturno que también dejó ocho personas heridas y uno de los dos pistoleros muertos, dijo la policía en un comunicado de prensa. El causante del hecho fue arrestado, dijo la policía.

Johnson, un estudiante de ingeniería mecánica de 21 años de edad, de Golden Valley, Minnesota, fue declarado muerto en el lugar, dijo la policía de Minneapolis en un comunicado. Fue identificado por la oficina del médico forense local el 24 de mayo. El tiroteo ocurrió en la cuadra 300 de N 1st Avenue. El hombre que fue arrestado en la escena, Jowan Contrail Carroll, de 24 años, de Bloomington, Minnesota, fue detenido por causa probable de asesinato. La policía dijo que la investigación está en curso. El otro hombre asesinado, que según la policía también fue uno de los tiradores, ha sido identificado por la oficina del médico forense como Christopher Robert Jones Jr., de 24 años de edad.

“De las 10 víctimas baleadas, la información preliminar muestra que todas son adultos. 5 son hombres y 5 son mujeres. Los dos fallecidos son varones. Un hombre se encuentra en estado crítico y los 7 restantes tienen lesiones que no ponen en peligro su vida. La mayoría de los heridos fueron transportados al Centro Médico del Condado de Hennepin, sin embargo, algunos se presentaron en otros hospitales al otro lado del metro”, dijo el departamento de policía en su comunicado de prensa. “Se recomienda a cualquier persona que tenga información que llame a CrimeStoppers al 1-800-222-TIPS (8477). Las propinas pueden enviarse electrónicamente en www.CrimeStoppersMN.org. Todos los consejos son anónimos y las personas que brindan información que conduzca a un arresto y condena pueden ser elegibles para una recompensa financiera”.

Esto es lo que necesita saber sobre Charlie Johnson y su muerte:

1. Johnson recibió un disparo tras una discusión que condujo a un tiroteo fuera del club nocturno Monarch en lo que la policía llamó una “escena excepcionalmente caótica”





Play



10 shot, 2 dead in downtown Minneapolis shootings Police said two men were killed and eight others hospitalized after an argument escalated at bar closing time in downtown Minneapolis early Saturday morning. Police said "order is restored" to the area. kare11.com/article/news/crime/10-shot-2-dead-minneapolis-shootings-saturday-overnight/89-a92ae256-eaca-4f53-a997-fb7796532c77 Welcome to the official YouTube channel of KARE 11 News. Subscribe to our channel for compelling and dramatic storytelling, award winning investigations,… 2021-05-22T11:57:48Z

El tiroteo ocurrió cuando el club nocturno Monarch cerró en el centro de Minneapolis alrededor de las 2:00 a.m., dijo la policía en un comunicado de prensa. Los oficiales ya estaban en el área debido a la multitud del cierre del bar. Según el comunicado de prensa, “Los oficiales en el área de la cuadra 300 de N 1st Avenue escucharon el sonido de un disparo. Los oficiales corrieron hacia los disparos y se encontraron con una escena excepcionalmente caótica”.

La policía agregó: “Los oficiales localizaron a varias personas tendidas en el suelo con heridas obvias, probablemente por disparos. Los oficiales localizaron a un hombre adulto fallecido en el suelo. Mientras los agentes clasificaban a los pacientes, tratando primero a los más gravemente heridos, localizaron a otro hombre adulto fallecido con una herida de bala”.





Play



WATCH LIVE: Minneapolis PD holds press briefing following overnight shootings Minneapolis PD's John Elder is briefing the public following multiple overnight shootings within the city. kare11.com/article/news/crime/10-shot-2-dead-minneapolis-shootings-saturday-overnight/89-a92ae256-eaca-4f53-a997-fb7796532c77 Welcome to the official YouTube channel of KARE 11 News. Subscribe to our channel for compelling and dramatic storytelling, award winning investigations, breaking news and information you can use. Text your photos, videos and news tips to 763-797-7215. »… 2021-05-22T23:16:43Z

Según la policía, “La investigación preliminar revela que dos personas estaban paradas en un área concurrida y se enfrentaron verbalmente. Ambos individuos sacaron armas y comenzaron a dispararse entre sí. Se ha llamado a siete detectives de homicidios para que trabajen en este caso”.

2. La hermana de Johnson subió al escenario en la graduación de la Universidad de St. Thomas para recibir el diploma de su hermano





Play



Engineering student among those killed in overnight downtown Minneapolis shooting Minneapolis police said two people are dead and eight others injured in an overnight shooting in downtown Minneapolis. kare11.com/article/news/crime/10-shot-2-dead-minneapolis-shootings-saturday-overnight/89-a92ae256-eaca-4f53-a997-fb7796532c77 Welcome to the official YouTube channel of KARE 11 News. Subscribe to our channel for compelling and dramatic storytelling, award winning investigations, breaking news and information you can use. Text your photos, videos and news tips… 2021-05-23T03:15:11Z

La hermana de Johnson subió al escenario en la graduación de la Universidad de St. Thomas solo unas horas después de que su hermano fuera asesinado a tiros. Camille Johnson, quien se graduó de la Universidad de Saint Paul en 2019, escribió en Facebook: “Oh, mi Charlie. Mi mejor amigo. Mi ángel y héroe. No hay palabras para explicar este dolor y este agujero en mi corazón. Nos lo quitaron demasiado pronto y simplemente no es justo”.

Ella agregó: “Es con tanto orgullo, honor y un corazón muy, muy apesadumbrado que subí al escenario que debía ser tuyo ayer y acepté el diploma que sin duda merecías. Siempre serás la persona más especial de mi vida. Viviste tu vida tan plena y tan fiel a ti mismo con una sonrisa en tu rostro. Este mundo tiene mucho que aprender de ti. Te amo con todo mi corazón Chuckles. Simplemente no puedo creer que esto sea real. ¡Te merecías el mundo, mi dulce y dulce ángel!”

La presidenta de la Universidad de St. Thomas, Julie Sullivan, dijo en un comunicado: “Nuestra comunidad está conmocionada y entristecida por la noticia de la muerte de Charlie. Lloramos con su familia y amigos y oramos por su consuelo. En un día que él y su familia deberían haber estado celebrando su graduación de nuestra Escuela de Ingeniería, estamos devastados por esta pérdida”.

La escuela agregó en un mensaje publicado en su sitio web, “El ministerio del campus y el presidente Sullivan han estado en contacto con la familia de Charlie y St. Thomas se une a sus seres queridos en el duelo por su pérdida. Charlie ha sido recordado en las tres ceremonias de graduación de hoy con su nombre leído y una silla vacía colocada con una toga y birrete. Un miembro de su familia aceptó su diploma en su nombre. Los servicios de consejería y psicología y el ministerio del campus están disponibles para los estudiantes, profesores y personal que deseen apoyo”.

3. La familia y los amigos de Johnson han compartido una foto de él en las redes sociales con las palabras “Soy Charlie” escritas en ella.

ME confirms 21yo Charlie Johnson, gunned down outside Monarch Nightclub died of a gunshot wound to chest. He was killed on eve of his graduation from @UofStThomasMN. His family has started an “I am Charlie” social media movement, telling me, Charlie "was the best of all of us." pic.twitter.com/HWebil7mxL — Paul Blume (@PaulBlume_FOX9) May 24, 2021

El padre de Johnson, Greg Johnson, escribió en un tributo a su hijo en Facebook: “Este hermoso hombre es mi hijo. Ayer nos lo robaron. El dolor es demasiado crudo para lidiar con él, pero quiero que el mundo también sepa lo que perdió ayer. Él fue el mejor de todos nosotros y dejó un hermoso impacto en nuestras vidas. Él es mi heroe. Por favor, di su nombre conmigo y trabajemos juntos con paz y amor para terminar con esta cultura de violencia armada y crimen. Nada de política, por favor, solo amor y compasión el uno por el otro como Charlie tenía por todos nosotros. ¡SOY CHARLIE!”

Greg Johnson también publicó una foto de Charlie Johnson con las palabras “Yo soy Charlie” escritas en ella. Otros familiares y amigos, incluida la madre de Charlie, Veronique Johnson, cambiaron sus fotos de perfil de Facebook por esa imagen.

Greg Johnson le dijo al Minneapolis Star Tribune que su hijo y sus amigos caminaban a casa cuando ocurrió el tiroteo y fue alcanzado por una bala perdido. Dijo al periódico que uno de los amigos cercanos de su hijo se quedó con él y trató de brindarle “ayuda y consuelo”. Johnson le dijo al Star Tribune: “Era un rayo de sol sin un hueso malo en su cuerpo”.

4. Charlie Johnson se graduó de la escuela secundaria Robbinsdale Armstrong y un amigo dijo: “Tenía un alma pura, un ingenio incomparable y un entusiasmo constante por pasar un buen rato”

Johnson se graduó de Robbinsdale Armstrong High School antes de asistir a la Universidad de St. Thomas, según su perfil de Facebook. Un amigo escribió en Twitter: “Su hermana es increíble. Toda su familia lo es. Charlie fue una de las personas más amables, divertidas y acogedoras que he conocido. Siempre nos metíamos en problemas por hablar durante la clase. Le pedía que me dijera palabras en francés. Siempre apoyó mis payasadas. Eres tan amado y serás extrañado”.

Otro amigo, Sam Malecek, escribió en Facebook: “El mundo necesita más Charlies. Con él cerca, seguro que no me sentía como el tipo más tonto. Tenía un alma pura, un ingenio incomparable y un afán constante por pasar un buen rato. Eres tan amado y siempre te extrañaremos. Espero que tengas todos los Hamm y yoyos que puedas desear. Descansa en paz, Charlie”.

Katie Mickelson agregó en una publicación de Facebook compartida por Greg Johnson, “Tuve la suerte de crecer con Charlie Johnson. Asistir a la escuela juntos desde el jardín de infantes hasta graduarse de la escuela secundaria. Hay pocas personas cuya presencia se sienta como un cálido abrazo. El tipo en el que puedes mostrarte como eres y ellos te quieren de todos modos”. Ella continuó:

Desde el primer día se ha ocupado de mis payasadas. Nos conocimos cuando éramos niños en Robbinsdale Spanish Immersion. Pensé que ser bilingüe era genial, pero él era trilingüe. Así que, por supuesto, cuando era pequeño pensé que era lo mejor, todavía lo hago. Siempre me hizo pedirle que hablara en francés o que me enseñara cosas nuevas. La mente de Charlie era una enciclopedia. Sabía muchas cosas y lo molestaba con preguntas siempre que podía. Desde que escuché sobre esta tragedia, todo lo que puedo pensar son en mis momentos favoritos con él. Muchos de ellos incluían distraerse unos a otros hasta el punto de llorar de la risa durante la clase. Luego estaba yo alentándolo a jugar en Club Penguin conmigo, en lugar de hacer el trabajo escolar.

Mickelson agregó: “Mi corazón está con los Johnson y con todos los demás que han sido impactados por la vida de Charlie. Lideró con gracia y humildad. Era alguien con quien querías hacerte amigo. Era el tipo de persona que cuando comenzaste un nuevo semestre sin estar seguro de quién estaría en tu clase, tuviste una sensación de alivio inmediato cuando viste que estaría en él”.

5. El Departamento de Policía de Minneapolis pidió ayuda federal después del tiroteo y el jefe de policía de la ciudad dijo: “Estos actos descarados y sin sentido de violencia armada deben terminar





Play



Law Enforcement Will Step Up Downtown Mpls. Patrols After Shooting That Killed 2, Injured 8 Ten people were shot overnight outside a night club in downtown Minneapolis, Marielle Mohs reports (2:06). WCCO 4 News At 6- May 22, 2021 2021-05-22T23:30:22Z

La jefa de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, dijo en un comunicado publicado en Facebook el día del tiroteo: “Estos actos descarados y sin sentido de violencia armada deben terminar. Los autores de estos crímenes nunca deben encontrar refugio o anonimato en nuestras comunidades. Los oficiales de policía de Minneapolis continuarán apresurándose a hacer daño para salvar vidas, sin embargo, necesitamos la ayuda de los líderes comunitarios y los residentes para levantarse y hablar denunciando en voz alta que ellos tampoco tolerarán esta violencia”.

Arradondo agregó: “Nuestra mayor fortaleza es cuando todos trabajamos juntos para mantener nuestra ciudad segura. Nuestros hijos nos están mirando y cómo respondemos durante estos momentos. Unámonos para elevar la esperanza y la paz”.

Según el Star Tribune, el Departamento de Policía de Minneapolis planea pedir ayuda a las agencias policiales estatales y federales. El alcalde Jacob Frey dijo en una conferencia de prensa después del tiroteo: “La seguridad en nuestra ciudad tiene que ser una prioridad”. Dijo que los refuerzos del nivel estatal y federal son “realmente, realmente críticos”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Violento fin de semana en EE.UU: se registraron varios tiroteos en el país