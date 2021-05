Esta noche habrá eclipse de Luna Roja: ¿Dónde puede verse? ¿es seguro mirar?

La Súper Luna roja o el llamado eclipse lunar total ocurrirá esta noche y será visible en partes limitadas de los Estados Unidos. Este es el único eclipse lunar total que se verá en 2021 y tendrá que esperar hasta 2022 para el próximo.

Pero, una de las preguntas que muchos se hacen es si ¿debe tomar alguna precaución especial cuando esté mirando el eclipse lunar, tal y como ocurre con un eclipse solar?

La respuesta es “no”. No necesita lentes especiales para ver un eclipse lunar.

No es necesario que use anteojos especiales para ver el eclipse esta noche. Al ver un eclipse lunar, puede mirar directamente a la Luna, mientras cae en la sombra de la Tierra sin lastimarse los ojos. Esto es lo opuesto a un eclipse solar, donde necesitas lentes especiales para mirar el sol, incluso cuando está completamente cubierto de sombras.

Durante un eclipse lunar, la Tierra está entre la Luna y el Sol, y los tres objetos están en perfecta alineación, según compartió la NASA. La tierra crea una sombra en la superficie de la Luna, haciéndola ponerse roja. El eclipse lunar solo puede ocurrir cuando hay Luna llena, pero la Tierra y la Luna rara vez están en la alineación correcta para crear un eclipse perfecto.

En este link que compartimos aquí abajo, puedes seguir paso a paso el eclipse.





🔴 EN VIVO | ECLIPSE LUNA DE SANGRE🌔🌓🌒🌑 26 mayo 2021 El 26 de mayo habrá un eclipse de Luna ¿A qué hora se podrá ver? El evento astronómico podrá ser observado por los madrugadores, pues su fase prenumbral se iniciará a las 03:45 del próximo miércoles. El eclipse seguirá siendo visible hasta poco antes del amanecer del mismo día. A partir de las 04:45, la… 2021-05-25T02:22:35Z

Cuando miras un eclipse lunar, solo miras la Luna. Dado que mirar la Luna a simple vista es seguro, no es necesario usar anteojos especiales, explicó la NASA. Así que no, no te quedarás ciego si miras directamente el eclipse lunar para ver la hermosa Luna roja.

Un eclipse solar es peligroso porque, por el contrario, estás mirando directamente al sol, explicó Time. Para observar un eclipse solar, necesita filtros solares especiales o anteojos de eclipse. Si miras al sol directamente durante un eclipse, corres el riesgo de quemarte la retina, que puede ser temporal o permanente. Pueden pasar 12 horas hasta que los síntomas comiencen a aparecer.





Cómo Planificar una Foto de un Eclipse Lunar Total – 26 Mayo, 2021 | Tutorial Paso a Paso 👉 Para empezar a planificar tus fotos: photopills.com/es Aprende a planificar tus fotografías del próximo eclipse lunar total – 26 mayo, 2021 o de cualquier otro eclipse en el futuro – de principio a fin con PhotoPills. Y así tendrás el poder de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para capturar la… 2021-05-12T16:00:09Z

¿Cuándo es el eclipse?

El momento del mayor eclipse lunar total tendrá lugar durante unos 15 minutos el miércoles 26 de mayo entre las 4:11 y las 4:26 a.m. Hora Pacífico, compartió la NASA. (Esto se traduce en 5:11-5: 26 a.m. Montaña, 6:11-6: 26 a.m. Central, 7:11-7:26 a.m Este).

Aquí hay una línea de tiempo para las diversas fases del eclipse lunar y la luna roja de ensangrentada de esta noche, según la NASA:

A la 1:46 a.m. Pacífico, comienza el eclipse.

La Luna entra en la parte más oscura de la sombra de la Tierra alrededor de las 2:45 a.m. Pacífico

Aproximadamente a las 3:20 a.m. Pacífico, la Luna está cubierta en un 50% por la sombra de la Tierra

La totalidad del eclipse ocurre entre las 4:11 y las 4:26 a.m. Hora Pacífico

Aproximadamente a las 5:16 a.m. Pacífico, la Luna está cubierta en un 50% por la sombra de la Tierra

El eclipse termina a las 5:53 a.m. Pacífico

Desafortunadamente, este eclipse no se puede ver en todo Estados Unidos. Según la NASA, la totalidad “será visible cerca de la puesta de la Luna en el oeste de Estados Unidos y Canadá, todo México, la mayor parte de Centroamérica y Ecuador, el oeste de Perú y el sur de Chile y Argentina”.

Australia, Nueva Zelanda, Hawái y el resto de las islas del Pacífico podrán ver el eclipse completo de principio a fin.

Esta es la versión original de Heavy