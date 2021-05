Dr. Fauci revela qué hace falta para relajar restricciones en espacios interiores

El Dr. Anthony Fauci se ha convertido en la cara más representativa de la Administración Biden sobre asuntos relacionados con el COVID-19.

Y en medio de su lucha para que más personas se vacunen en Estados Unidos, esta vez, cuando los CDC ya han relajado normas sobre el uso de máscaras en ambientes al aire libre, el epidemiólogo de la Casa Blanca advirtió que si el país quiere pensar en un regreso a la normalidad en espacios interiores, todo dependerá del aumento en la vacunación.

Así lo manifestó el Dr. Fauci, en diálogo con “Meet the Press”, de ABC, según reportó el New York Post, donde el experto se mostró a favor de relajar el uso de máscaras en espacios interiores, pero insistiendo en que urge que más estadounidenses acudan a poner el brazo a las dosis disponibles en Estados Unidos con sus vacunas: actualmente de las farmaceúticas Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson.

Full Fauci Interview: Instead of Covid Spikes, We 'May See Blips' | Meet The Press | NBC NewsDr. Anthony Fauci, Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, talks to Chuck Todd about the next phase of government vaccination programs, during an interview with Meet the Press.» Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver… 2021-05-09T16:38:04Z

“Necesitamos comenzar a ser más liberales a medida que vacunamos a más personas”, advirtió el epidemiólogo. “A medida que se vacune a más personas, el número de casos bajará absolutamente”.

El epidemiólogo se ha mostrado esperanzado en que el panorama en la lucha contra el COVID irá mejorando con el paso de los meses, pero también advirtió que para llegar a ese punto es necesario que se sigan reduciendo los nuevos contagios diarios, que aunque han ido disminuyendo, siguen siendo elevados.

It may be time to relax indoor face mask mandates, Fauci saysDr. Anthony Fauci says federal guidance on wearing face coverings indoors may change soon. Sunday on ABC News, Fauci was asked whether it's time to start relaxing indoor masks requirements. Fauci replied, "I think so, and I think you're going to probably be seeing that as we go along, and as more people get vaccinated."… 2021-05-10T20:07:21Z

Se estima que actualmente hay unos 43,000 casos diarios de personas infectadas con coronavirus. “Tenemos que ir mucho, mucho más bajo que eso”, dijo el médico.

Fauci quiso enviar un mensaje contundente a los televidentes de de ABC y dijo: “Cuando eso disminuye, el riesgo de cualquier infección, en interiores o exteriores, disminuye drásticamente”.

Fauci says U.S. could begin relaxing indoor masks requirements soon as more people get vaccinated파우치 "미국, 실내 마스크 착용 규정도 완화 필요" It may be time to ease the federal guidance on wearing face masks indoors in the U.S. That's according to the Dr. Anthony Fauci,… Director of the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases,… who told ABC News that this could be the case as more… 2021-05-10T23:37:28Z

A pesar de los esfuerzos por promover la vacunación en varios puntos de Estados Unidos, los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran (CDC) revelan que solo el 45,8% de la población se ha puesto al menos una dosis de la vacuna COVID, y solo el 34,4% de están completamente inmunizados.

Los comentarios de Fauci se dan justo en momentos en que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) anunció la aprobación de la vacuna Pfizer contra el COVID para niños mayores de 12 años.

La FDA manifestó este lunes que la doble dosis de la vacuna de Pfizer “es segura y eficaz” para aplicarla en adolescentes de entre 12 y 15 años.