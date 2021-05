COVID-19: Dr. Fauci anticipa relajamiento de uso de mascarillas en interiores

El Dr. Anthony Fauci, principal experto en infectología de los Estados Unidos, sugirió este domingo que el uso de mascarillas implementado actualmente para prevenir contagios de COVID-19 podría instaurarse “durante ciertos períodos estacionales”, y así evitar la propagación de otras enfermedades transmisibles por vías respiratorias.

Durante una entrevista con “Meet the Press”, programa ícono de NBC, el Dr. Fauci justificó su declaración al explicar que debido al incremento del uso de mascarillas, la temporada de gripe ha sido “inexistente.

“Hemos tenido prácticamente una temporada de gripe inexistente este año simplemente porque la gente estaba haciendo el tipo de cosas de salud pública que estaban dirigidas predominantemente contra COVID-19”, señaló el Dr. Fauci.

Y al respecto, agregó: “Por lo tanto, es concebible que a medida que avancemos dentro de un año o dos o más, durante ciertos períodos estacionales en los que se tienen virus transmitidos por las vías respiratorias como la gripe, las personas podrían optar por usar máscaras para disminuir la probabilidad de que se propaguen. enfermedades de transmisión respiratoria”.

El Dr. Fauci se refirió al uso de mascarillas “estacional” después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lanzara recientemente una guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que establece que las personas completamente vacunadas pueden reunirse en el interior sin usar una máscara y realizar actividades al aire libre sin usar máscaras, excepto en áreas concurridas.

La sugerencia del Dr. Fauci sobre el uso “estacional” de mascarillas responde a la notable disminución de casos de gripe registrados esta temporada en Estados Unidos, donde según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han habido menos de dos mil casos.

Sobre esta estadística, el Dr. John Swartzberg, profesor emérito de enfermedades infecciosas en la Universidad de California-Berkeley, dialogó con USA Today y admitió: “Ha sido un año increíble”.

A year full of social distancing, mask wearing, hand washing and staying at home to prevent coronavirus spread rendered the 2020-2021 influenza season practically non-existent. https://t.co/lOKeQxGJps

“En todos mis años de ser un vigilante de la gripe… nunca había visto nada como esto”, aseguró el Dr. Swartzberg.

Consultado en un reportaje para ABC News sobre el posible relajamiento del uso de mascarillas a corto y mediano plazo, el Dr. Fauci señaló: “Creo que sí. Y creo que probablemente lo verán a medida que avanzamos y que más personas se vacunen”.

