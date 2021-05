¿Contagiados de COVID que tienen anticuerpos naturales necesitan vacuna?

En Estados Unidos ya se han puesto más de 259 millones de dosis de vacunas COVID-19, según reportes de los CDC, pero el país todavía está lejos de lograr la meta de 70% de todos los habitantes vacunados.

Y en medio del impulso que las autoridades de salud siguen promoviendo para convencer a estadounidenses escépticos de ponerse la vacuna, una de las ideas que algunos tienen, es que quienes se han contagiado de COVID en algún momento, tras desarrollar anticuerpos, están plenamente protegidos y no necesitan ponerse la vacuna.

Pero tratando de abordar esa creencia desde el lado de la ciencia, el Dr. Anthony Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca, aclaró que los anticuerpos naturales generados por el virus en aquellos que desarrollan la enfermedad, no son suficiente protección.

El experto de la Administración Biden, dijo que las llamadas vacunas ARNm COVID-19, ofrecen una protección elevada contra el coronavirus, que no dan los anticuerpos naturales, según lo reveló Business Insider.

El Dr. Fauci fue más allá en su explicación, y advirtió que las vacunas además brindan mayor protección contra algunas de las variantes del COVID que han surgido.

“Las vacunas, en realidad, al menos con respecto al SARS-CoV-2 (coronavirus) pueden funcionar mejor que la naturaleza”, dijo el experto en enfermedades infecciosas en un encuentro con la prensa, de acuerdo al citado medio. “La vacunación en personas previamente infectadas estimula significativamente la respuesta inmunológica”.

Fauci ha sido reiterativo en afirmar que las vacunas aumentan “sustancialmente” cualquier protección natural, y mencionó que hay dos estudios que respaldan sus declaraciones y dos más que aún necesitan ser corroborados por pares.

Business Insider destacó que en especial Fauci hizo mención a que uno de los estudios halló que quienes se han puesto las dos dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer o Moderna, desarrollan “hasta 10 veces” más de protección de anticuerpos que la infección natural.

“Las vacunas son muy eficaces. Son mejores que la respuesta tradicional que se obtiene de una infección natural”, agregó el médico.

Fauci dijo además que las dos dosis de las vacunas dan “una protección aumentada interesante contra las variantes de preocupación”.

Una de las investigaciones parafraseadas por el epidemiólogo señala que quienes se contagiaron previamente de COVID y luego de vacunaron, lograron una protección muy grande contra las variantes de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica. Asimismo, el experto dijo que otro reporte enseñó mayor inmunidad de células T, con una sola dosis, lo que ayuda a que los efectos al contagiarse de nuevo sean más leves.