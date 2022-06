Drew Brooks: liberado de prisión tras apuñalar un hombre en abril

Drew Brooks, el exnovio de la estrella de Teen Mom: Young & Pregnant Rachel Beaver, fue liberado de prisión el 28 de junio, informó The Sun por primera vez.

La policía dijo que Brooks, de 22 años, apuñaló a un hombre en el área del estómago el 3 de abril. Fue arrestado y acusado de intento de homicidio, confirmó Heavy.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, el cargo de intento de homicidio de Brooks se redujo a asalto agravado imprudente y se declaró culpable, lo que conlleva una sentencia de dos años en el Departamento Correccional de Tennessee, según la página 4 de los registros judiciales obtenidos por Heavy.

Brooks recibió dos años de libertad condicional supervisada después de que se aplazara su sentencia de prisión, escribió The Sun.

Brooks no puede contactar con la víctima, Kodie Mason, como parte de su acuerdo de culpabilidad, según documentos judiciales.

Mason acusó a Brooks de apuñalarlo

Mason le dijo a la policía que Brooks lo apuñaló.

“El Señor Mason declaró que tuvo un altercado con Drew Brooks en su casa…”, se lee en la Declaración Jurada presentada por el Detective Jason Fillvaw. “El Señor Mason declaró que durante el altercado, el Sr. Brooks lo apuñaló en la parte inferior izquierda del estómago”.

Mason afirmó que hubo otras personas que vieron el incidente.

“El Señor Mason también declaró que hubo varios testigos de este incidente. Me puse en contacto con dos testigos que dieron relatos similares a lo ocurrido”, dice la declaración jurada de causa probable. “Luego respondí a la dirección del incidente y localicé una mancha de sangre de tamaño mediano en el camino de tierra donde el Sr. Mason dijo que ocurrió el apuñalamiento”.

Como muestra el expediente del tribunal de circuito del condado de Monroe, el historial de arrestos de Brooks se remonta a 2018.

Fue declarado culpable por primera vez de un delito en septiembre de 2018 cuando fue acusado de delito grave de robo de propiedad de $2,500 a $10,000 y declarado culpable.

En 2020, Brooks se enfrentó a una serie de cargos más después de que violara la libertad condicional y fue acusado de un delito grave de imprudencia temeraria y otro delito grave por evadir el arresto, dice el expediente judicial. Según lo informado por In Touch Weekly, Brooks se declaró culpable de posesión simple y evasión del arresto.

Beaver dijo que el amigo de Brooks era el padre de su hija al principio

Brooks y Beaver comparten un hijo, Hazlee, de 3 años.

Al principio, hubo cierta incertidumbre sobre si Brooks era el padre biológico de Hazlee, y Beaver pensó que su mejor amigo, Jacob Russell, había sido el padre del bebé. Más tarde confirmó que Brooks era el padre de Hazlee.

Beaver, de 20 años, aparece en la temporada actual de Teen Mom: Young & Pregnant, que se emitió el 28 de junio.

“Cuando descubrí por primera vez que estaba embarazada, esperaba que Jacob fuera el padre”, dijo Beaver en Teen Mom.

“Jacob no puede soportar el hecho de que voy a tener un hijo con su mejor amigo y él simplemente no quiere encariñarse”, dijo en un confesionario. “Me ha tenido bloqueado durante casi un mes y no creo que regrese”.

Beaver dijo más tarde que siempre supo que Brooks era el padre.

“Conocí al padre de mi bebé desde el principio”, dijo a través de las stories de Instagram, según In Touch Weekly. “Dejen de preguntarme quién es su padre. Su padre es claramente Drew”.