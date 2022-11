Arde la interna Republicana: Donald Trump lanza fuerte acusación contra Ron DeSantis

La rivalidad que existe entre Donald Trump y Ron DeSantis en el Partido Republicano ya no se puede ocultar, y más aún desde las fuertes críticas que el expresidente lanzó este jueves contra el gobernador reelecto del estado de Florida.

Según consigna la BBC, Trump menospreció a DeSantis, su antiguo aprendiz político, y lo calificó como un gobernador “promedio” y carente de “lealtad”.

DeSantis, de 44 años, ganó la reelección de forma aplastante en las elecciones intermedias del martes, sellando su estatus como la estrella en ascenso emblemática del Partido Republicano.

El expresidente de EEUU, Donald Trump, atacó el jueves al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y lo acusó de ser desleal, luego de que el político fuera sumando apoyos entre los medios conservadores como posible candidato para las elecciones presidenciales de 2024. #VIVOplay pic.twitter.com/F8P2U0D5Bo — VIVOplay (@vivoplaynet) November 11, 2022

De acuerdo a la agencia de noticias británica, es muy probable que DeSantis se postule en las elecciones presidenciales de 2024, algo que lógicamente molesta a Trump en su carrera por volver a la Casa Blanca.

Mediante un comunicado de prensa difundido este jueves por la noche, Trump descartó al gobernador de Florida como un peso ligero político que se le había acercado “en una forma desesperada” cuando se postulaba para su primer mandato en el cargo en 2017.

“Ron tenía poca aprobación, malas encuestas y no tenía dinero, pero dijo que si lo apoyaba (sic), podría ganar”, dijo Trump. Y en la misma línea, agregó: “También arreglé su campaña, que se había desmoronado por completo”.

NEW: Trump goes postal on DeSantis 👇 pic.twitter.com/WoXM0AEY2S — Curtis Houck (@CurtisHouck) November 10, 2022

Trump continuó con sus críticas a DeSantis, a quien apodó “Ron DeSanctimonious” y sobre quien opinó que estaba “jugando” al negarse a descartar una candidatura presidencial.

“Bueno, en términos de lealtad y clase, esa no es realmente la respuesta correcta”, sostuvo Trump.

Trump acusó a los medios de comunicación de estar llevando a cabo un “asalto” en su contra al apoyar al gobernador de Florida como candidato.

“Esto es igual que en el 2015 o el 2016, cuando Fox News luchó conmigo hasta que gané, y tras eso (cambiaron y) no pudieron ser más amables conmigo”, subrayó Trump en su comunicado.

Luego de que los republicanos no obtuvieran la victoria que esperaban en las elecciones de término medio, desde este miércoles los principales medios conservadores comenzaron a darle la espalda al ex presidente, entre otros Fox News o The New York Post.

“NewsCorp, que es Fox, el Wall Street Journal y el que ya no es el gran New York Post (¡traigan de vuelta a Col!), está decidido a apoyar al gobernador Ron DeSanctimonious, un gobernador REPUBLICANO promedio con excelentes relaciones públicas”, escribió Trump, repitiendo un apodo que usó por primera vez para el gobernador la semana pasada. Col Allan, el ex editor en jefe del New York Post, se jubiló en 2016.

Fox News, el medio favorito de Trump durante años, publicó el miércoles una pieza de opinión titulada “Ron DeSantis es el nuevo líder del Partido Republicano”, en una clara manifestación contra el exmandatario.

El antecedente de Donald Trump criticando a miembros del Partido Republicano y la advertencia a DeSantis

En 2016, Trump arremetió contra figuras prominentes dentro de su propio partido sin ningún tipo de reparo, como los por entonces rivales presidenciales Jeb Bush, Ben Carson, Ted Cruz y Marco Rubio, así como el senador de Arizona John McCain. Como no necesitaba el apoyo de los principales líderes del espacio, él se jactaba de su poder y el apoyo de los seguidores.

A principios de esta semana, Trump advirtió a DeSantis que no buscara la Casa Blanca en 2024 durante una entrevista con Fox News.

“No sé si se está postulando”, dijo a la cadena, según consigna The Hill. Y concluyó: “Creo que si corre, podría lastimarse mucho. Realmente creo que podría lastimarse gravemente”.

