Grave advertencia de Corea del Norte a EEUU: ¿Hay riesgo de un ataque?

Corea del Norte advirtió a los Estados Unidos. El régimen norcoreano indicó que podría tomar “medidas graves” si es que los estadounidenses no ponen fin a los ejercicios militares a gran escala que llevan a cabo sobre territorio de Corea del Sur.

Corea del Norte exige a Estados Unidos y Corea del Sur que detengan las maniobras aéreas que están llevando a cabo en la península coreana, y advierte de represalias "más poderosas" por considerarlas una amenaza a su soberanía. pic.twitter.com/wQa1MUwM2g — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 1, 2022

La advertencia fue lanzada a través de un comunicado que lleva la firma del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano.

El régimen de Kim Jong-un advirtió no solo a los Estados Unidos sino también a Corea del Sur. Los llama a dar cese a los entrenamientos militares a gran escala que ambos países realizan en la región. Caso contrario podría haber represalias.

“La situación en la península de Corea y sus alrededores volvió a entrar en la fase de confrontación seria de poder debido a los movimientos militares incesantes e imprudentes de Estados Unidos y Corea del Sur”, se lee en un fragmento del comunicado que publicó Corea del Norte.

Las actividades de Estados Unidos

Este lunes 31 de octubre, los ejércitos de los Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron ejercicios militares a gran escala. Estas exhibiciones tienen por objetivo mantener en alerta a Corea del Norte, disuadir al régimen de Kim Jong-un a no llevar adelante ningún tipo de ataque contra los surcoreanos, socios estratégico de la Casa Blanca.

Este simulacro que puso en práctica Estados Unidos incluirá el vuelo de más de cien avuelos de combate, que se desplegarán sobre el territorio de Corea del Sur. Las prácticas iniciaron el 31 de octubre y finalizarán el 4 de noviembre.

🇰🇵🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Corea del Norte exige a Estados Unidos que detenga sus ejercicios de guerra "agresivos" de inmediato. — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) October 31, 2022

“Si Estados Unidos persiste continuamente en las graves provocaciones militares, la RPDC tomará en cuenta medidas de respuesta más poderosas”, agrega el comunicado que publicó Corea del Norte.

“Si Estados Unidos no quiere ninguna medida grave que no se adapte a sus intereses de seguridad, debe detener los ejercicios de guerra inútiles e ineficaces de inmediato. Si no, tendrá que asumir totalmente la culpa de todas las consecuencias”, cierra Corea del Norte su velada amenaza.

La batalla de Joe Biden contra Corea del Norte

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya dejó en claro en más de una oportunidad que su país no cederá ante las amenazas de Corea del Norte.

Corea del Norte pidió a Estados Unidos y Corea del Sur que detengan los ejercicios militares a gran escala en la región. Esta fue su advertencia. https://t.co/6dBg7wk0Ba — CNN en Español (@CNNEE) November 1, 2022

La última alusión al tema tuvo lugar el pasado 4 de octubre, cuando un misil de Corea del Norte sobrevoló territorio de Japón, otro de los aliados de la Casa Blanca en la región.

“Los líderes condenaron conjuntamente la prueba de misiles de Corea del Norte en los términos más enérgicos, reconociendo el lanzamiento como un peligro para el pueblo japonés, desestabilizador para la región y una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, señaló en aquella ocasión la Casa Blanca mediante un comunicado.

En tanto que tras el misilazo, Biden dio una rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Fumio Kishida.

