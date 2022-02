Don Clinedinst, el ex novio de Hae Min Lee’s, que fue asesinada en 1999: ¿quién es él?

Don Clinedinst es el ex novio de Hae Min Lee, una joven cuyo asesinato en 1999 llevó al encarcelamiento de otro ex novio suyo: Adnan Syed. Syed todavía está en prisión por ello hasta el día de hoy y es el tema del documental de HBO The Case Against Adnan Syed.

Como señala el documental, Clinedinst estaba saliendo con Lee en el momento de su muerte, pero nunca se le tomaron las huellas dactilares ni se le nombró sospechoso oficial en la investigación. Esto se debe en gran medida a la coartada que proporcionó en ese momento, aunque la legitimidad de eso ahora está en duda en la serie.

Clinedinst tenía 22 años en el momento del asesinato de Lee. Esto es lo que necesita saber:

1. Clinedinst tenía 22 años cuando él y Lee comenzaron a salir

Don tenía 22 años cuando él y Lee comenzaron a salir. Al igual que Lee, creció en el área de Baltimore. Su padre, Don Clinedinst, todavía vive en el área de Baltimore hasta el día de hoy, según Facebook.

Don se menciona brevemente en la investigación del caso de Syed en Serial, el podcast viral, pero su vida y relación con la investigación se profundiza en el documental. Por ejemplo, en el documental, una ex amiga de Lee, Debbie Warren, revela que tuvo una llamada telefónica de siete horas con Clinedinst después de la desaparición de Lee.





Warren le dijo a HBO: “Sólo traté de averiguar cuánto se preocupaba por ella, qué sabía sobre su desaparición, y no recuerdo qué hablamos exactamente en esa conversación”.

Warren mencionó que ella le contó a la policía sobre esta llamada telefónica en ese momento y que él parecía “preocupado” por el paradero de Lee, aunque también expresó que aún tenía sentimientos hacia ella. Dijo: “No tengo mucho recuerdo. No estaba seguro de si estaba tratando de recuperar lo que tenía con Hae de alguna manera”.

2. La madre de Clinedinst desempeñó un papel central en su coartada

Cuando Lee desapareció, muchas personas creyeron que ella estaba con Clinedinst en ese momento. Después del descubrimiento de su cuerpo, Clinedinst proporcionó una coartada: que él estaba trabajando en ese momento, en un LensCrafters local. El podcast Serial señaló que su manager confirmó su paradero durante el lapso de tiempo en el que Lee habría sido asesinada.

Sin embargo, lo que Serial no reveló, y lo que sí revela la nueva serie de HBO, es que el gerente de Clinedinst en ese momento era su madre. (Nota: la imagen de arriba es de Sharon Clinedinst, la madrastra de Don; su madre biológica, y la mujer que fue su gerente en Lenscrafters, es una mujer llamada Anita Baird).

Es por esta razón, entre otras, que la abogada Rabia Chaudry ha declarado en múltiples ocasiones que la policía debería investigar más a Clinedinst. Chaudry fue amiga de Syed mientras crecía y desde entonces ha dedicado gran parte de su vida adulta a luchar por su libertad.

Para The Washingtonian, Chaudry dijo: “Don Clinedinst, su investigación fue completamente defectuosa. No tenemos ni idea de dónde estuvo ese día. No digo que crea que es culpable. Sólo creo que se merece más investigación”.

3. Clinedinst aparece brevemente en The Case Against Adnan Syed de HBO para abordar su delicada salud

Clinedinst no juega un papel muy activo en el nuevo documental. Más bien, sólo aparece brevemente en un momento para decirles a los realizadores del documental que no le preocupa si la gente cree o no en su coartada, y que su mayor preocupación es asegurarse de que su esposa y su hijo estén bien después de que él ya no esté.

Aunque no reveló la especificidad, Clinedinst confirmó que sufrió una lesión cuando tenía 23 años y que no se espera que viva mucho más allá de los 50 años.

A los productores, les dijo: “No pasa un día sin que piense en ella y en lo que pasó. Estaba muy enamorado de ella. Pero para ser honesto contigo, tengo muchas otras cosas en mente”.

4. Clinedinst ahora está casado, tiene un hijo y recibe tratamiento desde los 23

Como se encuentra en la serie documental, Clinedinst se mudó desde entonces a Carolina del Norte con su esposa e hijo y vive con discapacidad.

En un momento del documental, Clinedinst les dice a los productores: “Mis próximos 12 años consisten básicamente en asegurarme de que mi esposa y mis hijos estén bien cuidados. Sin preocuparme de si alguien cree mi coartada”.

5. Syed salió con Lee antes de su relación con Clinedinst

Clinedinst es el hombre con el que Lee comenzó a salir después de que terminara su relación con Syed. Ella los menciona a ambos en su diario, en el que la serie de HBO se enfoca extensamente.

Aunque Syed es la única persona acusada o condenada por el asesinato de Lee, hay una serie de teorías en Internet sobre quién fue el “verdadero” asesino, en gran parte generadas por los muchos seguidores de Syed a raíz del podcast Serial.

Muchas teorías incluyen a Jay Wilds, uno de los actores clave en el podcast Serial, y otras teorías implican a Clinedinst. Sin embargo, independientemente de toda la atención de los medios que esta historia ha recibido en los últimos cinco años, será una batalla cuesta arriba para el equipo legal de Syed lograr exonerarlo. Más recientemente, un juez rechazó la solicitud de un nuevo juicio de su abogado.