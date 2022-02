Cali fue uno de los miembros más influyentes de la familia criminal Gambino, dice la prensa. Su esposa, Rosaria Inzerillo, se unió a la familia.

Esto es lo que necesita saber:

1. Rosaria Inzerillo era la esposa del jefe de la mafia, Frank Cali, según informes





Play



Video Video related to rosaria inzerillo, la mujer del líder de la mafia frank cali: ¿cómo es ella? 2022-02-25T22:53:55-05:00

El difunto, quien recibió un disparo mortal, se casó con Rosaria Inzerillo, quien estaba relacionada con poderosos miembros de la mafia siciliana, según los informes. Inzerillo es la hija de Pietro Inzerillo, quien supuestamente era dueño de un restaurante en Bensonhurst.

El esposo de Inzerillo, Frank “Franky Boy” Cali, era el “embajador” de la mafia siciliana en los Estados Unidos, según informes de la BBC. Se le había encomendado la tarea de mejorar las relaciones entre las distintas familias.

La familia nuclear de Inzerillo con Cali se mantuvo discreta y unida, según los informes de The New York Post, que dicen que Cali mantuvo un perfil bajo, en contraste con su exjefe, John Gotti. Inzerillo y Cali descienden de Palermo, Italia, según informes de periódicos italianos.

2. La familia de Rosaria Inzerillo estaba bajo vigilancia federal, pero su esposo tuvo pocos roces con la ley





Play



Video Video related to rosaria inzerillo, la mujer del líder de la mafia frank cali: ¿cómo es ella? 2022-02-25T22:53:55-05:00

Se ha descrito que Inzerillo y Cali vivieron una vida relativamente tranquila en Staten Island. Este último no tuvo tantos roces con la ley como otros que estaban asociados con la familia Gambino.

Si bien Cali fue arrestado y acusado de extorsión federal hace más de una década, en 2008, como parte de la “Operación Puente Viejo”, un nombre en clave para arrestar a la familia criminal Gambino.

Inzerillo y Cali permanecieron bajo “la mirada” de agentes federales que intentaron impedir que se reuniera y hiciera negocios con miembros de la mafia siciliana, según el New York Daily News.

3. Un vecino describió el vecindario de Staten Island de Inzerillo y Cali como “muy tranquilo”

El New York Times informa que Inzerillo y Cali vivían en un vecindario tan tranquilo en Staten Island, Nueva York, que los vecinos no sabían quién vivía dónde. El New York Times informó que el tiroteo de Cali tuvo lugar en 25 Hilltop Terrace en la sección Todt Hill de Staten Island.

Ese artículo describe su hogar como una gran casa de ladrillo rojo, de dos pisos, de estilo colonial.

“Aquí nadie habla con nadie; es una locura”, dijo un vecino llamado Salvatore, según The New York Times. “La gente se mantiene reservada. Les gusta su privacidad”.

El vecino dijo que su calle estaba tranquila y llena de casas antiguas. “Muy tranquilo todo el tiempo”, dijo al periódico.

4. Rosaria Inzerillo trabajaba en el restaurante Popular Nino’s cuando era más joven

Como hija de Pietro Inzerillo, Rosaria trabajó en su popular restaurante de la ciudad de Nueva York, Nino’s, antes de casarse con Cali, informa La Repubblica. Los informes sugieren que el clan Inzerillo-Gambino había sido uno de los más influyentes en la familia de la mafia italiana. Cali había sido una parte clave de la familia Gambino.

Según el periódico italiano Corriere, el padre de Inzerillo, Pietro Inzerillo, se fue exiliado a los Estados Unidos una vez que la mafia Corleone supuestamente mató a sus dos hermanos, Totuccio y Santo en Sicilia, Italia.

“La razón por la que mataron a Inzerillo Pietro no está clara, a pesar de que estaba involucrado en el tráfico de heroína a nivel internacional”, concluyó el policía en un informe sobre los hechos mencionados, según Corriere.

5. La familia de Rosaria Inzerillo ha visto apoyo en las redes sociales

Algunos amigos y familiares han presentado sus respetos a Rosario Inzerillo y su familia en las redes sociales.

Los informes periodísticos se refieren constantemente al bajo perfil de Cali, lo que podría explicar la poca información publicada sobre su familia inmediata y su esposa, Inzerillo, en las noticias.

PEOPLE, por ejemplo, dice: “A diferencia de otros mafiosos, Cali tuvo pocos encontronazos con la ley”.

Fox News informa: “Era conocido por mantener un perfil bajo, en marcado contraste con el estilo llamativo del difunto exjefe John Gotti”.