Dominic Glass se hace viral: huyó esposado de una patrulla de policía: [Video]

Dominic Evan Glass es el adolescente de Florida que se enfrenta a cargos penales por intentar huir después de ser arrestado y colocado en la parte trasera de un vehículo policial en Clearwater Beach, el 17 de marzo. Un video del intento de fuga de Glass fue publicado en TikTok por el usuario @nameone_better y desde entonces ha atraído casi 14 millones de visitas.

Un segundo adolescente, a quien la policía de Clearwater identificó en las redes sociales como Adam Asad, de 18 años, abrió la puerta del vehículo policial para permitirle a Glass, que también tiene 18 años, correr. Asad también se a enfrenta cargos penales.

Esto es lo que necesita saber:

El video que se ha vuelto viral en las redes sociales comienza después de que Glass fuera arrestado y colocado dentro del vehículo policial. El clip muestra que una gran multitud de bañistas se había apiñado alrededor del vehículo para ver lo que estaba sucediendo. Varias personas sacaron sus teléfonos celulares y probablemente estaban grabando.

Dos policías se ven al comienzo del video. Caminan hacia la parte delantera del vehículo, presumiblemente después de colocar a Glass en el asiento trasero.

Un segundo joven, con una camiseta gris, se acerca al vehículo mientras los oficiales se alejan. El joven extiende la mano y abre la puerta antes de moverse rápidamente hacia la multitud. Se puede escuchar a alguien en la multitud exclamar: “¡Está saliendo!”.

Glass emerge del asiento trasero, salta del vehículo y corre por la playa. Sus brazos todavía están agarrados por la espalda con las esposas.

La multitud estalla en vítores y exclamaciones. El video muestra a un gran grupo de personas siguiendo a Glass mientras los oficiales lo persiguen. En el clip, se puede escuchar a la gente riendo y expresando asombro por lo que acaba de suceder.

El usuario de TikTok @nameone_better compartió un video de seguimiento que reveló cómo terminó la persecución a pie. Glass, que vestía pantalones cortos de color azul brillante, se ve en el video junto a una pila de sillas de playa.

Un oficial sale del otro lado de las sillas apuntando con un arma a Glass, quien deja de correr. El video muestra al oficial agarrando las muñecas de Glass para llevarlo lejos.

Según la declaración jurada de arresto de la policía de Clearwater, el intento de fuga de Glass no duró mucho. El informe indica que Glass corrió unos 100 metros por la playa antes de ser detenido.

Glass fue detenido debido a una pelea en la playa, según la declaración jurada de arresto. Los oficiales de policía de Clearwater respondieron a la playa en el área al norte del muelle 60 justo antes de las 7 PM el 17 de marzo.

Los oficiales de policía vieron a Glass y a otro adolescente, identificado como Ian Donald Combs en el informe de arresto, luchando. No dejaron de pelear a pesar de las órdenes de los oficiales de dejarlo. El informe señaló que la pelea en la playa fue capturada con la cámara corporal de un oficial.

La policía arrestó a Glass por conducta desordenada.

VideoVideo related to dominic glass se hace viral: huyó esposado de una patrulla de policía: 2021-03-21T20:29:12-04:00

Los registros de los reclusos muestran que Glass pasó un día tras las rejas. Pagó una fianza en efectivo y fue liberado. Los registros de la corte del condado de Pinellas muestran que se asignó a un defensor público para representar a Glass. Se enfrenta a los siguientes cargos:

Fuga – delito grave de segundo grado

Agente de resistencia sin violencia (obstrucción) – delito menor de primer grado

Conducta desordenada (peleas) – delito menor de segundo grado

El juez ordenó a Glass que se mantuviera alejado de Clearwater Beach durante el resto de sus vacaciones de primavera como parte de los términos de su liberación, informó WFLA-TV.

Según el informe del arresto, Glass vive en Land O ’Lakes, un área designada por el censo ubicada al norte de Tampa en el condado de Pasco.

Adam Asad, 18, of Oldsmar is the suspect who helped a handcuffed prisoner to escape on the beach. He faces two charges — aiding prisoner escape and resisting arrest without violence. He bragged he was going to be famous for his actions. Now he's been taken to jail. pic.twitter.com/xoXLFUzHGh

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) March 18, 2021