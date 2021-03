Becky Gault Randolph: ¿cómo murió la segunda esposa de ‘El Viudo Negro’?

Thomas Randolph, también conocido como el “Viudo Negro“, es el tema de un especial de Dateline de tres partes. Ha tenido seis esposas, cuatro de las cuales murieron en circunstancias inciertas, incluidas dos muertes que dieron lugar a cargos de asesinato para Randolph.

La primera y tercera esposas de Randolph todavía están vivas, pero su segunda, cuarta, quinta y sexta esposas murieron. Mucho antes de su juicio en 2017 por el asesinato de su sexta esposa Sharon Causse, Randolph, ahora de 66 años, fue acusado de asesinato en 1986 por la muerte a tiros de su segunda esposa, Becky Gault Randolph.

¿Cómo murió Becky Gault Randolph y qué sucedió durante el juicio de Randolph?

Becky Gault Randolph: How Did the ‘Black Widower’s’ Second Wife Die? https://t.co/lY3Qlst9Hk

— NEWS OF TMM (@newsoftmm) February 19, 2021