Francis Randolph: ¿cómo murió la cuarta esposa de ‘El Viudo Negro’?

Thomas Randolph es el tema de un especial de Dateline de tres partes que explora la vida del hombre que fue condenado recientemente por el asesinato de su sexta esposa, pero que está esperando un nuevo juicio después de que se derrocara la condena. Conocido como el “Viudo Negro“, Randolph se ha casado seis veces y cuatro de sus esposas murieron en circunstancias extrañas.

Randolph fue acusado del asesinato de su segunda esposa, Becky Gault Randolph, quien fue encontrada muerta con una herida de bala en la cabeza en 1986. Randolph argumentó que ella se había suicidado y finalmente fue absuelto por un jurado, informó Las Vegas Sun. Unas décadas más tarde, Randolph fue acusado del asesinato de su sexta esposa, Sharon Causse, quien fue asesinada a tiros en 2008.

Además de Causse y Gault, la cuarta y quinta esposas de Randolph también murieron, aunque se conoce menos información sobre esas mujeres y las circunstancias de sus muertes. Su primera y tercera esposas todavía están vivas. La cuarta esposa de Randolph, Francis Randolph, murió en 2004.

For those of you trying to keep track of all the names and dates, we'll just leave this here… #TheWidower #Dateline pic.twitter.com/V1euvZ8c18

— Dateline NBC (@DatelineNBC) February 20, 2021