¿Cuánto tiempo duró el discurso de Biden en comparación con el de Trump?

¿Cuánto tiempo duró el discurso del presidente Joe Biden en la sesión conjunta del Congreso en comparación con los discursos del expresidente Donald Trump? Trump era conocido por dar largos discursos, así que no sorprende que el de Biden fuera más corto.

El discurso de Biden duró aproximadamente una hora y cinco minutos. Puedes ver el discurso completo en el video de arriba. Su discurso comenzó aproximadamente a las 34:20 en el video de arriba y terminó aproximadamente a las 1:39:24. Esto significa que su discurso duró aproximadamente un poco más de una hora, aproximadamente 1 hora y 5 minutos.

Debido a la pandemia, solo 200 miembros del Congreso asistieron al evento esta noche, según informó Vox. En total hay 535 miembros del Congreso (100 en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes). Pero solo 200 estuvieron invitados en el discurso, debido a una recomendación del médico del Capitolio.

La menor cantidad de personas invitadas al discurso contrasta fuertemente con las personas que optaron por boicotear los discursos de Trump en años anteriores. El año pasado, Alexandria Ocasio-Cortez boicoteó el discurso de Trump, escribiendo en Twitter: “Después de mucha deliberación, he decidido que no usaré mi presencia en una ceremonia estatal para normalizar la conducta ilegal de Trump y la subversión de la Constitución. Nada de esto es normal y no lo legitimaré. En consecuencia, no asistiré al discurso”.

After much deliberation, I have decided that I will not use my presence at a state ceremony to normalize Trump’s lawless conduct & subversion of the Constitution.

None of this is normal, and I will not legitimize it.

Consequently, I will not be attending the State of the Union.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 4, 2020