Rudy Giuliani, exabogado de Trump, investigado por vínculos con Ucrania

Michael Cohen, el que fue abogado durante mucho tiempo del ex presidente Donald Trump, se apresuró a reaccionar ante la noticia de que agentes federales allanaron el apartamento de Rudy Giuliani en Manhattan con una orden.

“¡¡¡Allá vamos, amigos!!!”, escribió Cohen en Twitter momentos después de que The New York Times publicara la noticia sobre la investigación federal. Cohen está en confinamiento domiciliario después de ser liberado de la prisión.

Tres personas le dijeron a The New York Times que los investigadores federales ejecutaron la orden de registro el miércoles 28 de abril en el apartamento de Giuliani en Upper East Side. Giuliani fue alcalde de la ciudad de Nueva York y se convirtió en el abogado personal de Trump. Se ha estado llevando a cabo una investigación criminal sobre las transacciones de Giuliani en Ucrania.

Cohen fue abogado de la Organización Trump durante más de 11 años, se desempeñó como su abogado especial de 2007 a 2018 y como abogado personal de Trump en 2017 y 2018.

Esto es lo que necesita saber:

