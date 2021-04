¿Cómo reaccionó la familia de Michelle Le tras conocer el veredicto de su asesina?

La estudiante de enfermería Michelle Le desapareció en mayo de 2011. En septiembre, sus restos fueron encontrados en un área silvestre de San Francisco.

En julio de 2020, en Dateline NBC, se examinó la historia de la desaparición y asesinato de la estudiante de enfermería Michelle Le. Le desapareció en mayo de 2011 y su cuerpo fue descubierto más tarde ese año.

Le desapareció del Centro Médico Kaiser Permanente en Hayward, California, el 27 de mayo de 2011, y su cuerpo fue localizado más tarde ese año.

Los investigadores creyeron desde el principio que la evidencia apuntaba a un homicidio en lugar de otro tipo de desaparición, pero la familia de Le creía que ella estaba viva.

Giselle Diwag Esteban fue nombrada como sospechosa en junio de 2011 y luego fue condenada por el asesinato de Le, que era su ex amiga.

Esto es lo que debe saber sobre la familia de Michelle Le:

1. La prima de Le dijo que la cinta utilizada como prueba de su asesinato era “realmente difícil de ver”

La prima de Michelle Le, Krystine Dinh, habló con Dateline sobre el asesinato de su prima y las pruebas que se les habían presentado.

“Nunca descubrimos la causa de la muerte porque estaba fuera de la vista de la cámara”, explicó Dinh. “Realmente solo quieres ir a la pantalla, agarrarla y protegerla. Sabes que esos fueron los últimos minutos de su vida”.

Dinh también dijo que premeditación detrás del asesinato era “realmente impactante”, y dijo que era difícil ver a Le caminar hacia el estacionamiento, que fue el último lugar donde fue vista con vida.

2. La familia de Le creía que estaba viva

En una entrevista en junio de 2011, la familia de Michelle Le dijo que creían que la encontrarían con vida y que no perdían la esperanza, sin importar lo que les dijera la policía.

“A pesar de que el Departamento de Policía de Hayward había renunciado a encontrar a Michelle con vida, nuestra familia y amigos continuaron manteniendo la esperanza y la fe en su regreso”, dijeron. “Hasta que el Departamento de Policía de Hayward pueda ofrecer pruebas concluyentes y definitivas seguiremos creyendo que ella, Michelle, todavía está viva y necesita ser rescatada”.

3. Su familia agradeció a los miembros del jurado que declararan culpable a Giselle Diwag Esteban

En una declaración publicada por la Fundación KlaasKids, la familia de Le dijo que se sentía aliviada al saber que la asesina de Le había sido condenada por asesinato en primer grado.

“Nos gustaría agradecer a la Fundación KlaasKids, el Departamento de Policía de Hayward, nuestro equipo legal DA Butch Ford, Erin Osanna y Tai Nguyen, la comunidad del Área de la Bahía, nuestros amigos y seres queridos, y finalmente, los miembros del jurado, no solo por ayudar a encontrar a Michelle, si no también por hacer justicia por su muerte fría, violenta y prematura”, escribieron en el comunicado.

Continuaron diciendo que Le era desinteresada y cariñosa y que la extrañan todos los días.

4. La familia de Le se involucró en la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional

En la misma declaración a la Fundación KlaasKids, la familia de Le dijo que planeaban honrar su memoria involucrándose en casos de personas desaparecidas:

“En honor a su memoria, nuestra familia y seres queridos continúan su legado”, dijeron. “Planeamos seguir involucrados en casos de personas desaparecidas a nivel nacional a través de la Fundación KlaasKids, becas a través de la Universidad Samuel Merritt para aspirantes a enfermeras que tienen una carga financiera y, finalmente, pero lo más importante, mantener a los que amamos como nuestra primera prioridad, siempre”.

Animaron a otros a ofrecerse como voluntarios de cualquier forma que pudieran.

5. El hermano de Le dijo que el veredicto de culpabilidad les liberó de una “tremenda carga”

Después de que el jurado emitiera el veredicto de culpabilidad, el hermano de Le, Michael, habló con The Mercury News sobre cómo se sentía la familia con respecto al veredicto.

“Solo rezamos para que el jurado tomara la decisión correcta, y esto es todo”, dijo. “Creemos que se ha eliminado una carga tremenda”.

El padre de Le, Son Le, dijo que creía que “Michelle descansa en paz sabiendo que se hace justicia”.

Puedes recuperar el episodio de Dateline NBC, “Vanished”, aquí.