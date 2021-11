¿Cómo afrontaron las hijas de “Dirty John” la muerte de su padre tras saber la verdad?

Connie Britton y Eric Bana protagonizan juntos la serie Dirty John, que se basa en la historia real de John Meehan y Debra Newell. La pareja se unió rápidamente y las cosas se volvieron oscuras cuando salieron a la luz secretos del pasado de Meehan. Su relación terminó con la muerte violenta de Meehan, lo que hace que los fanáticos se pregunten sobre la vida real de John Meehan, fuera de la serie.

Las hijas de John Meehan no perdonarán nunca a su padre

La vida de Meehan antes de conocer a Newell es parte de la serie, que muestra la historia detrás de su primera esposa y dos hijas. Abigail, también conocida como Abby, y Emily Meehan son las dos hijas de Meehan y su madre, la primera esposa de Meehan, es Tonia Sells. Los personajes de los niños no juegan un papel importante en el programa, pero Sells definitivamente tiene sus momentos en la serie. Las tres parecen apoyar dar su apoyo a la serie Dirty John. Las dos hijas incluso posaron con la estrella Eric Bana, quien interpreta a su difunto padre. Vea una foto de ellos en la siguiente imagen de Instagram.

Emily ha seguido los pasos de sus padres y trabaja en el campo de la medicina como enfermera. Mientras tanto, Abby todavía está en la universidad, según Bustle.

El hecho de que Emily y Abby apoyaran tanto a la serie Dirty John, que no pinta la mejor imagen de su padre, puede resultar sorprendente. Pero Emily le dijo a Murderish que estaba tan insensible que cuando le contaron la muerte de su padre que al principio no se emocionó. Emily explicó: “Si le estoy contando a alguien sobre mi papá o la historia, es casi como si estuviera contando la historia de otra persona. Así que no estaba molesta al principio.

Ella continuó: “Soy su hija, soy su sangre. Soy la mitad de él’. Me duele la autoestima cuando hablo de ello y cuando pienso en ello”.

En cuanto a lo que pensaba Abby, el LA Times informó que ella dijo: “Todavía pienso en él todos los días y odio que mi vida esté centrada en eso. Pero solo quisiera que él supiera todos mis logros y quisiera que se sintiera mal por perderse toda mi vida, ¿sabes?”

Tonia Sells descubrió las mentiras de John Meehan

Según Goffard, Meehan conoció a su ex esposa Sells cuando tenía 31 años, aunque afirmó tener 26. Sells tenía 25 años en ese momento. Los dos se casaron en 1990 y tuvieron dos hijas. Cosmopolitan informó que la ex pareja estuvo junta durante 10 años antes de que Meehan pidiera el divorcio. Sells luego, según los informes, comenzó a descubrir secretos y problemas con las drogas. Ella habló con la policía y con la madre de Meehan y fue entonces cuando comenzaron las amenazas.

Actualmente, Tonia Sells vive en Ohio y parece haber superado su matrimonio con Meehan. Sus hijas también. Incluso son amigos de la hija de Debra Newell, Terra Newell, quien mató a John en defensa propia después de que la atacara en un estacionamiento, según Cosmo.