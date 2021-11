¿Quién mató a Hanna Harris en 2013?

Un episodio de febrero de 2020 de True Life Crime de MTV investigó el asesinato de Hanna Harris.

El cuerpo de Harris fue encontrado en 2013, descompuesto cerca de los terrenos del rodeo de la Reserva Cheyenne, al sureste de Montana.

Dos años después, un juez federal en Billings, Montana, condenó a una mujer llamada Eugenia Ann Rowland a 22 años de prisión por el asesinato de Harris.

Su cuerpo fue encontrado gravemente golpeado 5 días después de su desaparición





El 3 de julio de 2013, Hanna Harris, que tenía 21 años en ese momento, salió a celebrar el 4 de julio. Un día después, su automóvil fue encontrado abandonado y su cuerpo fue encontrado posteriormente en un campo.

Según Monsters and Critics, no se pudo determinar la causa de la muerte ya que su cuerpo ya había comenzado a descomponerse.

Según Billings Gazette, “la jueza de distrito Susan Watters dijo que si bien nunca se sabrá lo que sucedió debido a la condición del cuerpo de Harris y el consumo excesivo de alcohol, Rowland admitió que ella y su esposo golpearon a Harris, lo que resultó en su muerte”.

El medio escribe que a Rowland se le ordenó pagar $ 13,215 por el funeral y otros gastos.

Rowland terminó declarándose culpable de asesinato en segundo grado, mientras que su esposo, Garrett Sidney Henderson Wadda, se declaró culpable de complicidad después del hecho.

Rowland fue condenada a 22 años de prisión

Rowland, según Monsters & Critics, fue sentenciada a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.

Wadda fue condenado a diez años de prisión.

La madre de Harris es citada por The Billings Gazette diciendo a Rowland: “Nunca te perdonaré, y no quiero escuchar tus ‘lo siento’. Tiraste a mi hija como un pedazo de basura. Nunca te perdonaré por lo que has hecho. Eres una mujer peligrosa”, dijo.

La abuela de Harris dijo de Rowland: “Ella es una asesina. (…) Cuando salgan, volverán a cometer crímenes”.

Según los informes, Rowland intentó hablar con la familia de Harris en el tribunal, pero se negaron a escucharla. Rowland dijo: “No soy una persona malvada. La mayoría de ustedes lo saben. Me vieron crecer. Nunca lastimé a nadie. Perdí la conciencia y lo siento. Espero que algún día puedas perdonarme”.

Wadda, en la corte, explicó que él y Harris estaban “realmente, realmente, realmente bebidos” cuando ocurrió el incidente.

El abogado defensor Robert Kelleher Jr. dijo de Wadda: “No quiero ser simplista, pero se está saliendo con la suya”, dijo Kelleher.