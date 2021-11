¿A qué hora es el eclipse lunar más largo del siglo?

Un eclipse lunar parcial se producirá esta noche temprano en la mañana (o en las últimas horas de la noche, dependiendo de su zona horaria). Este será visible en toda América del Norte. Aquí están todos los detalles que necesitará sobre dónde debe estar para ver la luna del eclipse lunar parcial, incluido un mapa del trayecto que hará y la visibilidad que tendrá en los Estados Unidos.

Aquí está el mapa y la ruta del eclipse lunar parcial de esta noche

El eclipse lunar parcial se producirá a última hora de la noche (jueves 18 de noviembre) o temprano en la mañana del viernes 19 de noviembre, según su zona horaria. “Luna de castor” es el nombre dado a la luna llena de noviembre por los nativos americanos, lo que significa que cuando los castores estaban más activos se estaban preparando para el invierno, según informó The Washington Post. La luna llena en noviembre también se conoce como luna nevada o luna helada.

Si bien no habrá ningún momento de totalidad de la luna esta noche, la luna se acercará lo más posible a la totalidad sin estar completamente cubierta por la sombra de la Tierra. El pico del eclipse ocurrirá a las 4:03 AM, Hora del Este; 3:03 AM, Hora del Centro; 2:03 AM Tiempo de la Montaña; 1:03 AM, Hora del Pacífico.

La NASA ha proporcionado un mapa de la trayectoria del eclipse lunar aquí. El mapa también se incluye a continuación. La NASA escribió sobre el mapa: “Un mapa del mundo que muestra dónde es visible el eclipse en el momento de la mayor visibilidad. Las primeras partes del eclipse son visibles más al este, mientras que el final será más visible en el oeste”.

La NASA escribió sobre el mapa de arriba:

El 19 de noviembre (a última hora de la tarde del 18 en algunas zonas horarias), la Luna pasa a la sombra de la Tierra, creando un eclipse lunar parcial tan profundo que razonablemente se puede llamar casi total. En el momento del mayor eclipse, alrededor de las 9:03 AM, Hora Universal, el 99,1% del disco de la Luna estará dentro del umbral de la Tierra. Esta parte del eclipse es visible en toda América del Norte, así como en gran parte de América del Sur, Polinesia, el este de Australia y el noreste de Asia.

Puede ver otro mapa, de Time and Date, aquí. Puede ingresar su ubicación en ese mapa para ver exactamente cuándo es el eclipse parcial donde vive.

El siguiente gráfico muestra la progresión del eclipse:

¿A qué hora puedes ver el eclipse?

Según la NASA, comienza a la 1:02 AM, Hora del Este, y dura hasta las 7:04 AM, Hora del Este. Sin embargo, la parte del eclipse parcial en sí comienza a las 2:19 AM, Hora del Este, hasta las 5:47 AM, Hora del Este, durante un poco más de tres horas.

Si solo desea ver el pico del eclipse, cuando la luna está cubierta hasta en un 99,1% por la sombra de la Tierra, eso ocurre a las 4:03 AM, Hora del Este. Sin embargo, la parte donde la luna aparece en tono rojizo dura desde aproximadamente las 3:45 AM, Hora del Este, hasta las 4:20 AM, Hora del Este.