Diana Haun, la asesina de Sherry Dally: ¿dónde se encuentra actualmente?

Sherri Dally tenía 35 años cuando fue secuestrada saliendo de una tienda Target en el condado de Ventura, California, el 6 de mayo de 1996. Su cuerpo fue encontrado casi un mes después y las autoridades enfocaron su investigación en Diana Haun, la amante del esposo de Dally. Dateline de NBC está explorando el caso de la desaparición y asesinato de Dally en un episodio el 12 de marzo de 2021.

Testigos testificaron ante un gran jurado del condado de Ventura que vieron a Dally entrar en la parte trasera de un automóvil azul verdoso, informó LA Times. Varios días después de la desaparición de Dally, Haun fue arrestada en relación con ella, pero fue liberada poco tiempo después sin que se presentaran cargos, informó el medio. El 1 de junio de 1996, los restos de Dally fueron encontrados en un barranco junto a una carretera al norte de Ventura y los funcionarios determinaron que había sido golpeada y apuñalada hasta la muerte.

Haun fue arrestada una vez más el 1 de agosto de 1996 y un gran jurado la acusó formalmente de asesinato y secuestro. Varios meses después, el esposo de Dally, Michael Dally, también fue arrestado y acusado y tanto él como su amante se declararon inocentes.

¿Dónde está Diana Haun hoy?

We weren’t lying when we said that Diana Haun and Linda Henning looked like Manson girls. Here are 4 very similar photos for your edification…. pic.twitter.com/cnZm1r4h1U

— True Crime Campfire (@TCCampfire) January 25, 2020