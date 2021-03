Desamparados matan a latina en NY: la envolvieron en plástico

Las autoridades de policía de la ciudad de Nueva York (NYPD), confirmaron la muerte de una adolescente hispana de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida hace un par de días en el condado de Manhattan, y lo catalogaron como un homicidio.

Según informaciones suministradas por PIX11, y corroboradas por el NYPD, la víctima respondía al nombre de Rosalee Sánchez, y su cadaver fue encontrado, envuelto en plástico, dentro de un edificio.

El mencionado medio agregó que el inmueble donde fue encontrada la mujer, era un edificio del antiguo mercado de pescado de Fulton.

“El sábado 6 de marzo de 2021, aproximadamente a las 09.20 horas, la policía respondió a una llamada al 911 sobre una mujer inconsciente, dentro del 95 South Street, en el Precinto 1. A su llegada, los agentes que respondieron se encontraron con una mujer de 19 años inconsciente y sin respuesta, envuelta en plástico dentro del edificio”, aseguró la policía, a través del reporte que emitió sobre la muerte de la joven.

El NYPD mencionó en su informe que al sitio arribaron unidades de emergenca y paramédicos, pero constataron en la escena que la mujer ya estaba sin vida.

“Los servicios EMS también respondieron a la escena y la declararon muerta”, afirmó el NYPD.

Hasta el momento no se ha divulgado la causa específica que desencadenó el deceso de Rosalee Sánchez.

“El médico forense determinará la causa de la muerte y la investigación está en curso”, acotó el NYPD.

La Uniformada anunció que en relación con la muerte de la joven latina fueron arrestados dos hombres, bajo cargos de asesinato en segundo grado.

Each day, the members of the NYPD work tirelessly to serve every person in every New York neighborhood.

This is who we are.#oneNY pic.twitter.com/f1Rfw7EKOm

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 25, 2020