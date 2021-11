Dennis Fritz: estuvo 11 años en la cárcel por un crimen que no cometió

Dennis Fritz y Ron Williamson fueron condenados injustamente por la violación y asesinato de Debbie Carter, de 21 años, cuya muerte sacudió la ciudad de Ada, Oklahoma, en 1982.

Después de más de una década de apelaciones, Williamson y Fritz fueron finalmente exonerados y absueltos de cualquier delito, después de que se descubriera que la evidencia de ADN anulaba cualquier posibilidad de que estuvieran en la escena del crimen. Posteriormente, Glen Gore fue arrestado y acusado de la violación y asesinato de Carter. Fue condenado a cadena perpetua.

Cuando Fritz fue liberado a los 49 años, se fue a su casa en Kansas City y vio a su hija por primera vez en 12 años. Williamson y él llegaron a un acuerdo con el estado de Oklahoma por una cantidad de dinero no revelada en 2002.

Fritz dijo a Frontline: “El daño que me hizo fue que me quitó 12 años de mi vida, lejos de los miembros de mi familia. No me dejaron ver a mi hija crecer y convertirse en mujer. Ninguna cantidad de dinero sobre la faz de la tierra podría enmendar lo sucedido”.

Fritz tiene ahora 71 años. Esto es lo que necesita saber sobre lo que ha estado haciendo desde que salió de la cárcel por un delito que no cometió:

Fritz publicó su libro, Journey Toward Justice, el 6 de octubre de 2006. Grisham revisó el libro y escribió: “La historia del enjuiciamiento injustificado y la condena injusta de Dennis Fritz es convincente y fascinante. Después de cumplir once años por un asesinato que no cometió, Dennis fue exonerado y tuvo la fuerza y ​​el coraje para reconstruir su vida”.

En entrevistas, Fritz ha hablado a menudo sobre cuánto tiempo pasó leyendo libros sobre justicia en prisión como un medio para trabajar en su propio caso. El 14 de octubre de 2009, en la Facultad de Derecho de la OCU, Fritz dio una charla sobre su caso.

Fritz dijo: “Me di cuenta de que, dado que no había sido condenado con la pena de muerte como Williamson, no había abogados o asesores que me representaran. Así que sabía que estaba solo y que iba a tener que aprender leyes y cómo redactar mis escritos. Así que caminé, hablé, respiré, dormí, soñé con ser un hombre libre, y lo conseguí”.

Fritz presentó varias apelaciones, que fueron denegadas. Su difícil situación finalmente fue recogida por el Ohio Innocence Project. Él y Williamson fueron exonerados en 1999.

Fritz ha hablado desde entonces sobre cómo la religión “lo salvó” durante su tiempo en prisión

En The 700 Club, Fritz habló sobre cómo la religión lo ayudó a superar los tiempos difíciles. Dijo: “Le recé al señor para que me declararan inocente, pero también me preparé para lo peor”.

También dijo que Dios le había hablado mientras estaba en prisión, pronunciando tres palabras que lo “salvaron”: “Confía en mí”. Fritz dijo: “Reverberó a través de mí. Todo mi ser simplemente flotó y el espíritu santo entró en mí y comencé a llorar”.

“Iba a hacer todo lo posible para salir de la prisión”, dijo. “Sabía que si hacía eso, el señor haría el resto”.