Dennis Conner: ¿a qué se dedica actualmente ‘Mr. America’s Cup’?

Dennis Conner, el navegante de Stars and Stripes, apodado “Mr. America’s Cup”, ahora es un orador público y continúa compitiendo en la actualidad. Conner apareció en el nuevo episodio de la serie Untold de Netflix en “The Race of the Century”.

El programa detalla una de las mayores sorpresas en la historia del deporte, cuando Australia rompió la racha ganadora de 132 años de victorias de Estados Unidos en 1983.

La revista Time escribió en 1987:

Conner nunca dejó de navegar, aunque Stars and Stripes 87 se hundió durante el huracán Irma. Actualmente trabaja como orador motivacional y vive en San Diego con su esposa, Daintry, según su biografía online. Ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1976, dos Campeonatos Mundiales y tres eventos de la Copa América.

Conner encontró recientemente una nueva pasión en la restauración de yates, según su biografía online. Restauró el barco de clase “Q” de 1925 Cotton Blossom II en el que compitió cuando era joven.

Su biografía dice:

Conner creció cerca del San Diego Yacht Club y se convirtió en miembro cuando tenía solo 11 años. Lleva siendo miembro del club desde hace más de 50 años, dice su sitio web.

En 2017, Stars and Stripes 87 se hundió en el huracán Irma, según una página de recaudación de fondos para el proyecto de restauración.

Conner continúa compitiendo hoy, según su sitio web, y ha seguido ganando en los últimos años.

“Conner volvió a ganar el trofeo McNish en 2016 a bordo de su nueva pasión, un clásico barco de madera de 48 pies llamado Splendor”, dice su sitio web. “Conner todavía compite en San Diego e internacionalmente. Su competición más reciente fue en el Campeonato Mundial de 6 metros en Vancouver BC”.

Conner también es autor y orador público. Comparte consejos sobre su éxito y lo que lo impulsa a cruzar la línea de meta.

Su biografía dice:

Como autor y editor, Conner ha relatado la motivación, el trabajo en equipo y el compromiso de ganar dentro y fuera del agua en sus libros Learn to Sail, No Excuse To Lose, Comeback, The Art of Winning, The Official Record of Stars & Stripes 1987, The Official Record of Stars & Stripes 1988, The Official Record of Stars & Stripes 1992, 1995, 2003, Sail Like a Champion y Life’s Wining Tips. También es coautor de The America’s Cup: The History of Sailing’s Greatest Competition in the Twentieth Century, publicado en julio de 1998.