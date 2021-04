“Deliveries” de NY persiguen asaltantes tras asesinato de repartidor

El 29 de marzo pasado, el repartidor Francisco Villalba fue asesinado en el vecindario East Harlem, en Manhattan, Nueva York, cuando intentaron quitarle su bicicleta de trabajo, y los llamados deliveristas aseguran que ni la policía ni la Ciudad está haciendo nada para protegerlos. Según reclaman, tampoco toman en serio los delitos de los que a diario son víctima, como el robo constante de bicicletas y motos eléctricas, al igual que asaltos.

Por ello decidieron organizarse como una fuerza laboral para pelear por sus derechos, pero también como un grupo de autodefensa, listo a perseguir ladrones y asaltantes.

Así lo reveló el periódico neoyorquino El Diario NY, donde líderes del movimiento de los Deliveristas Unidos, cuya página en Facebook puedes ver aquí, hablaron de la manera en que crearon su grupo de protección y como usan las redes sociales para avisar de robos y ataques.

Gustavo Ajche, uno de los trabajadores y organizador del movimiento de Los Deliveristas Unidos, explicó que han optado por hacer una labor que debería ser de la policía, ante la falta de acciones de los uniformados, sabiendo que lo que hacen puede ser muy riesgoso.

“Sí da un poco de miedo, pero la impotencia y la frustración de ver que la Ciudad y la policía no hacen nada por nosostros es peor. Por eso nos estamos organizando más y con estos grupos estamos tratando de cuidarnos, pelear por nosostros mismos, y mostrarle a los ladrones que si ven a un repartidor solito y creen que pueden robarlo y golpearlo, detrás de él estamos todo un grupo listo para acudir a defenderlo“, dijo el inmigrante.

Y aunque la palabra autodefensa puede sonar fuerte al asociarla congrupos de autodefensa que han existido en varias partes de Latinoamérica, como en Colombia, y que han sembrado la violencia, “los deliveries”, dejan claro que no tienen nada que ver con esa línea de acción y que por el contrario son pacíficos.

“Nosotros no estamos incentivando a la violencia. Estamos frustrados, y aunque da rabia, no estamos actuando desde ese punto. Somos buenas personas, mejores que los ladrones. Estamos uniénonos más para defendernos, con la firme convicción de no caer en la violencia, porque violencia genera violencia y nosotros no somos delincuentes somos trabajadores“, agregó Gustavo Ajche a El Diario.

Y en su afán de levantar aun más la voz, como lo reportó la agencia EFE, este miércoles 21 de abril realizarán una multitudinaria protesta desde el populoso Times Square hasta la Alcaldía de la Ciudad, para exigir que se investigue con mayor celeridad el asesinato del repartidor Francisco Villalba, y que el Concejo Municipal y la Asamblea y el Senado del Estado aprueben leyes que les brinden protecciones.

Anthony Chávez, otro de los organizadores de los grupos de deliveristas, quien tiene una página de Facebook conocida como “Chapín en dos ruedas”, que puedes ver aquí, y que también usan los repartidores para denunciar cuando hay situaciones de peligro y poder ir al rescate, también se sumó alas quejas contra la falta de efectividad y ayuda de la policía.

Deliveryman gunned down during attempted robbery in NYC parkPolice are searching for the man who fatally shot a deliveryman during an attempted robbery in East Harlem. It happened around 11:15 p.m. Monday inside of the Poor Richards Playground, located at East 107th Street and Third Avenue. Read more: 7ny.tv/2Pguz8w Check out more Eyewitness News – 7ny.tv/3bFUkHu​​​​​​​​​​​​​​​ NEW HERE? – Hi! We’re abc7NY, also… 2021-03-31T22:07:19Z

“Hemos optado por hacer estos grupos en WhatsApp y Facebook para cuidarnos entre nosotros y avisarnos cuando algo pasa y hemos demostrado que cuando se roban una bicicleta somos más rápidos y efectivos que la policía para recuperarlas, pues la policía nunca actúa mostrando que les importa lo que nos pase y lo que nos hagan”, dijo el guatemalteco a El Diario NY.

Allí comentó además que usan también una App de radiofrecuencia, en tiempo real, lo que les permite ser más efectivos y brindar apoyo cuando sus compañeros están en peligro.

A pesar de las duras quejas de “los deliveries”, la policía asegura que sí está trabajando por ellos, y que se toma muy en serio sus denuncias, investigando todos los delitos que se reporten, lo que los deliveristas no creen.

“Las personas a quienes les roban sus bicicletas deben llamar al 911 de inmediato para que se pueda iniciar una investigación lo antes posible. Las personas deben tomar nota de la descripción de la persona que se llevó la bicicleta, si tenía un arma y en qué dirección huyeron del lugar”, dijo a El Diario el sargento Edward D. Riley, del NYPD.

Se espera que a la marcha de hoy asistan unos 1,000 repartidores, quienes a través de sus páginas mantendrán informados a sus seguidores.