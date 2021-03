Debora Green, la mujer que mató a dos de sus hijos y envenenó a su esposo

Debora Green es la verdadera mujer detrás de la película de Lifetime, “A House on Fire”, que cuenta la historia real de una médico de Prairie Village, Kansas, que mató a dos de sus tres hijos en un incendio y envenenó a su esposo, que sobrevivió. Green tiene ahora 70 años y cumple cadena perpetua en prisión.

Algunos de los momentos dramáticos de la película parecen ser reales. Pero la evidencia presentada por los fiscales de Kansas pinta un cuadro terrible, que incluyó a la joven Kate Farrar suplicando a la policía que salvara a sus hermanos y Green pidiéndole a su hijo que se quedara dentro de la casa en llamas. La película se emitió el sábado 13 de marzo de 2021 en Lifetime.

La mañana del 23 de octubre de 1995 Green incendió la mansión de su familia matando a su hijo de 12 años, Tim Farrar, y a su hermana de 6, Kelly Farrar. Su hija mediana, Kate Farrar, de 10 años. El esposo de Green, el Dr. Michael Farrar, estaba pasando la noche con su amante. Ella ya lo había envenenado con ricina al menos tres veces.

Green y Farrar fueron médicos de éxito. En un viaje a Perú, conocieron a Celeste Walker y su esposo, el Dr. John Walker. El encuentro reveló las grietas en el propio matrimonio de Green y Farrar, comenzando una espiral que terminó en un doble asesinato.

Esto es lo que necesita saber:

"A House On Fire" Lifetime movie—You guys are going to CRY at the end of this movie. #ahouseonfire #houseonfire @lifetimetv https://t.co/Cyb0VJpDdU

— Traciy Curry-Reyes (@Traciyreyes) March 10, 2021