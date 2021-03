David Tronnes: mata a su esposa y simula que la ha intentado salvar

El 24 de abril de 2018, David Tronnes llamó al 911. Durante la llamada, informó que su esposa, Shanti Cooper-Tronnes, se había caído en la bañera y dijo que había intentado resucitarla.

Los investigadores, sin embargo, alegan que Tronnes golpeó y estranguló a su esposa antes de hacer la llamada al 911. Según los informes, dijeron que mató a su esposa y luego salió a caminar, fue al parque con sus perros e incluso hizo tareas domésticas antes de pedir ayuda, informó People.

La autopsia realizada en el cuerpo de Shanti Cooper-Tronnes reveló que la mujer de 38 años murió por un traumatismo contundente en la cabeza y estrangulamiento. Los detectives en la escena notaron que su cuerpo estaba seco cuando llegaron, lo que significa que era poco probable que hubiera estado en la bañera parcialmente llena, como dijo su esposo por teléfono.

Tronnes fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. La policía argumenta que Tronnes estranguló a su esposa en su casa.

El juicio estaba programado para comenzar el 3 de febrero de 2020, pero se ha retrasado desde entonces. En enero de 2020, The Orlando Sentinel informó que Tronnes había conseguido un nuevo abogado, que planeaba presentar una moción para retrasar el juicio para poder obtener todos los hechos y pruebas antes del comienzo del juicio.

