David Bonola: Arrestan a hombre de 44 años por asesinato de Orsolya Gaal en Queens

David Bonola es un neoyorquino de 44 años acusado del asesinato de Orsolya Gaal en Queens. Gaal, una mujer casada de 51 años con dos hijos, fue encontrada muerta en una bolsa de lona el 16 de abril de 2022, según comunicó la policía de Nueva York, y fue apuñalada más de 50 veces. Bonola, en tanto, fue arrestado este jueves, de acuerdo al NY Post.

El comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, tuiteó: “@NYPDDetectives ha arrestado a un hombre de 44 años de Queens con respecto a la muerte de Orsolya Gaal. Ha sido acusado de asesinato, manipulación criminal y posesión criminal de un arma. Cualquier persona que tenga información sobre delitos en la ciudad de Nueva York debe llamar a @NYPDTipsat #800577TIPS”. El tuit de Sewell no nombró a Bonola, pero varios medios de comunicación lo identificaron como el sospechoso después de su arresto.

Gaal fue asesinada en su casa en el vecindario Forest Park de Queens, según dijo la policía. Su hijo, de 13 años, estaba en casa en ese momento y fue visto siendo sacado de su casa esposado, según el NY Post. Fue detenido brevemente por la policía e interrogado, pero luego fue liberado. El esposo de Gaal, Howard Klein, y su hijo de 17 años estaban en Oregón visitando una universidad, según un tuit ahora eliminado en la cuenta de Twitter del padre.

Esto es lo que debes saber sobre David Bonola y el asesinato de Orsolya Gaal:

1. David Bonola, que trabajaba como personal de mantenimiento y es un examante de Orsolya Gaal, confesó haberla matado, según informes

David Bonola trabajaba como personal de mantenimiento y vivía cerca de Orsolya Gaal, según NBC New York. Trabajó para Gaal en su casa, según la estación de noticias. El New York Daily News informó que Bonola es el “examante” de Gaal.

The Daily News escribió: “Bonola reconoció su romance con la madre casada de dos adolescentes y admitió después de rendirse que discutió con la víctima, dijo una fuente”. Por su parte, NBC New York agregó: “Según las fuentes, Bonola supuestamente apareció en su casa y los dos discutieron, aunque no estaba claro exactamente cuándo sucedió o de qué se trataba la pelea. El personal de mantenimiento supuestamente la asesinó en su propio sótano, dijeron las fuentes”.

El reportero de NBC New York, Myles Miller, tuiteó: “David Bonola hizo declaraciones a @NYPDDetectives confesando su papel en el asesinato, según dos altos funcionarios de la policía de Nueva York”. La policía de Nueva York ha hecho pocas declaraciones públicas y oficiales sobre el asesinato de Gaal y el arresto de Bonola. Los medios locales informaron varios detalles no confirmados sobre el homicidio, que en ocasiones han sido contradictorios, citando fuentes policiales.

2. Orsolya Gaal fue encontrada muerta en una bolsa de lona a cuadras de su casa por un hombre que paseaba a su perro, y la policía siguió un rastro de sangre hasta su casa antes de encontrar un video de vigilancia que mostraba que la arrastraban por la calle

Según NBC New York, la policía se centró en alguien que conocía a Orsolya Gaal porque creía que fue asesinada dentro de su casa y no había señales de entrada forzada. Los investigadores estaban examinando los mensajes de texto que ella había enviado y rastreando su paradero el viernes 15 de abril de 2022, en las horas previas a su asesinato. Según el NY Post, Gaal había estado en su casa el viernes por la tarde y luego salió a un bar, donde estuvo sola, antes de regresar a su domicilio.

Un hombre que paseaba a sus perros encontró una bolsa de lona ensangrentada con ruedas a cuadras de la casa de Gaal y la policía siguió un rastro de sangre hasta su casa en Juno Street, donde descubrieron la escena del crimen, informó PIX11. El video de las cámaras del timbre de la puerta del vecino mostró a un hombre rodando la bolsa de lona por la calle, informó la estación de noticias. El cuerpo de Gaal fue encontrado alrededor de las 8:30 a.m. cerca de Jackie Robinson Parkway y Metropolitan Avenue, dijo la policía.

Gaal fue apuñalada en el cuello, el torso y el brazo izquierdo y tenía heridas punzantes en la tráquea y la arteria carótida, informó el NY Post. El periódico agregó que tenía “heridas de cuchillo en los dedos y en las palmas de las manos”.

3. David Bonola no parece tener antecedentes penales; una cuenta de Facebook con el mismo nombre publicó en el perfil de Facebook de Orsolya Gaal en el pasado

David Bonola no parece tener antecedentes penales ni de arrestos en la ciudad de Nueva York, según el New York Post. La policía planeaba dar a conocer más información en una conferencia de prensa el jueves, agregó el periódico. Según PIX11, se cree que el asesino de Gaal envió mensajes de texto amenazantes al esposo de Gaal, incluso diciendo que “toda su familia es la siguiente” y afirmando que Gaal lo había encarcelado en el pasado.

Una página de Facebook que parece pertenecer al sospechoso dejó comentarios en el perfil de la misma red social de Gaal hace más de dos años. Las fotos en el perfil de Facebook coinciden con una foto tuiteada por Myles Miller, de NBC New York, después del arresto de Bonola.

En una publicación del 27 de mayo de 2020 de Gaal sobre una foto de la infancia, Bonola comentó: “Hola”. En una foto de mayo de 2020 de Gaal con la leyenda “Zoom party with my gfs – my lifeline” (“Fiesta zoom con mi gfs – mi salvavidas”, por su traducción al español), Bonola respondió: “Tu mirada enamorada”.

En una foto de perfil de octubre de 2019 publicada por Gaal, Bonola escribió: “Hungria”. Gaal respondió con una reacción de emoji de corazón a la respuesta de Bonola. Bonola comentó en una foto de septiembre de 2019 publicada por Gaal: “Guatemala, alguien me dijo que es el lugar que mas ama en este planeta”.

Otra página de Facebook que parece pertenecer a Bonola muestra que vivía en Queens, Nueva York, y es nativo de Nueva York. Se declara soltero y dice que estudió en la Escuela de Diseño de Interiores de Nueva York.

4. Orsolya Gaal era originaria de Hungría y sus amigos la describieron como una “persona increíble”

Orsolya Gaal era originaria de Hungría y estudió en la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios de Budapest, según su página de Facebook, que está llena de fotos con sus hijos y su esposo, Howard Klein, en viajes y eventos familiares. No está claro de inmediato cuánto tiempo había vivido en los Estados Unidos o cuánto tiempo había estado casada con Klein.

Una vecina, Theodora Grafas, le dijo al New York Daily News que Gaal era “simplemente una persona increíble y todos los que la conocimos la vamos a extrañar. Ella era realmente simplemente maravillosa… Su amabilidad con la gente. Ella fue muy amable. Y la forma en que cuidaba a sus hijos y a su marido. Nos haríamos las uñas juntos. El viernes por la mañana, cuando pasé, ella me saludó y yo la saludé. Iba a hacer unos mandados y esa fue la última vez que la vi”.

Gabriel Veras, el gerente de Forest Hills Station House, le dijo a NBC New York que vio a Gaal en el restaurante horas antes de que la mataran. “Ella estuvo aquí el viernes, justo en el centro del bar. Estaba bebiendo una mula de Moscú, y tenía un bocado para comer. Hablé con algunos de los miembros de mi personal que la conocen, bromeando en la conversación. Ella era una cliente habitual muy dulce. Se fue sola y estábamos en estado de shock al día siguiente. Conmoción”, dijo Veras a la estación de noticias. Y agregó: “Estaba serena, serena, en medio del bar, manteniéndose sola y hablando con el personal. Nada inusual. No parecía asustada o presa del pánico. Simplemente disfrutando de su bebida antes de irse a casa”.

5. David Bonola permanece bajo custodia y aún no ha hecho su primera aparición en la corte

David Bonola permanece bajo custodia policial y aún no compareció ante el tribunal. No queda claro de inmediato si Bonola contrató a un abogado, o se le designó uno que pudiera hablar en su nombre sobre su arresto y el caso. La oficina del fiscal de distrito tampoco se ha pronunciado aún sobre los cargos contra el sospechoso de asesinar a Gaal.

El corresponsal de ABC News, Aaron Katersky, tuiteó: “Una persona está bajo custodia en el recinto 112 de la policía de Nueva York en relación con la muerte de Orsolya Gaal, la mujer de Queens encontrada muerta dentro de una bolsa de lona. David Bonola ha sido acusado de asesinato, manipulación criminal y posesión criminal de un arma”.

Paul Gerke, corresponsal de NewsNation, tuiteó este jueves por la mañana: “La acción se está intensificando en la comisaría 112 del Departamento de Policía de Nueva York en Forest Hills, Queens. Hay alrededor de 20 medios acreditados aquí ahora, esperando que David Bonola ingrese a la estación. Bonola ha sido acusado del asesinato de Orsolya Gaal, de 51 años y madre de dos hijos”.

