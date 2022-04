Hallan muerta a una mujer de NY con 60 puñaladas: Orsolya Gaal

Orsolya Gaal fue encontrada muerta en una bolsa de lona en Queens, Nueva York, luego de que un video escalofriante mostrara a una persona arrastrando su cuerpo por una calle cerca de su casa. Ella fue apuñalada 60 veces, dijeron fuentes policiales al New York Post. La madre casada de 51 años con dos hijos fue asesinada el sábado 16 de abril de 2022, según la policía. No se han realizado arrestos.

Se vio a Gaal trabajando en su jardín y luego salió a pasar la noche en las horas previas a su asesinato, informa el New York Post. La policía no ha dicho si tiene sospechosos o personas de interés y no ha comentado públicamente sobre un posible motivo. El cuerpo de Gaal fue encontrado a media milla de su casa, dijo la policía de Nueva York.

Fuentes policiales le dijeron a PIX11: “Aparentemente le dijo a su hijo menor que iba a salir a ver un programa, pero en cambio se encontró con otro hombre. En algún momento, el hombre mató a Gaal en el sótano de su casa, la metió en una bolsa de lona y arrojó su cuerpo, dijeron fuentes policiales. El video obtenido por la policía mostró al presunto asesino arrastrando la bolsa por la calle en el vecindario de Forest Park en Queens, informó la estación de noticias.

De acuerdo con NBC News, “los funcionarios recibieron una llamada sobre una bolsa sospechosa con sangre en la esquina de Metropolitan Avenue y Jackie Robinson Parkway en Forest Hills poco después de las 8:00 AM del sábado, dijo el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York”. Gaal fue declarada muerta en la escena.

Una autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York dictaminó que su muerte fue un homicidio causado por “lesiones con fuerza cortante en el cuello”, informó NBC News. Gaal fue apuñalado en el cuello, el torso y el brazo izquierdo, dijeron fuentes al New York Post. Se encontraron heridas punzantes en su tráquea y arteria carótida, informó el periódico. Ella también tenía “heridas de cuchillo en los dedos y en las palmas de las manos”, según el Post.

Esto es lo que necesita saber sobre Orsolya Gaal y su asesinato:

1. El esposo y el hijo mayor de Orsolya Gaal estaban fuera de la ciudad la noche en que fue asesinada; Su hijo menor estaba en casa y fue interrogado por la policía, según informes





El esposo de Orsolya Gaal, Howard Klein, y su hijo de 17 años estaban fuera de la ciudad en el momento en que ella fue asesinada, según múltiples informes. Según el New York Post, la policía vio al niño de 13 años siendo esposado fuera de la casa y fue interrogado por los investigadores. El niño, su hermano y su padre no se consideran personas de interés, informó CBS News. Gaal fue encontrada muerta alrededor de las 8:00 AM del sábado, dijo la policía de Nueva York.

CBS News informó: “Las fuentes le dijeron a CBS New York que la supuesta causa de muerte fue un traumatismo por objeto contundente. Dijeron que los investigadores inicialmente creían que el hijo y el esposo de Gaal, de 13 años, podrían haber sido personas de interés en el caso. Más tarde dijeron que el esposo no es considerado sospechoso. La policía dijo que el hijo de 13 años de Gaal fue interrogado y liberado. Los investigadores ahora están mirando los registros telefónicos de la víctima para determinar cuándo estuvo activa por última vez”. El joven de 13 años ya no se considera una persona de interés en el caso, informó CBS News el lunes.

Klein estaba en Portland, Oregón, visitando una universidad con su hijo, según un tuit ahora eliminado en su página de Twitter. Klein había tuiteado que estaban en Oregón y que planeaban visitar la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Le dijo al New York Post que él y su hijo planeaban volar a casa en Nueva York el domingo. También dijo que estaban “en medio de una experiencia terrible”, informó el periódico. Heavy no pudo contactar a Klein para hacer comentarios y no quedó claro de inmediato si contrató a un abogado o un portavoz para representar a la familia.

2. El esposo de Orsolya Gaal dice que el aparente asesino le envió un mensaje de texto desde su teléfono que decía: “Toda tu familia es la siguiente”

El esposo de Gaal le dijo a PIX11 que recibió un mensaje de texto del teléfono de su esposa que decía: “Toda tu familia es la siguiente”, informó la estación de noticias. Klein le dijo al New York Post que su hijo menor está “a salvo”, y agregó: “Gracias a Dios, mi hijo está a salvo”.

Klein dijo que las “vidas de su familia están en juego”, informó el periódico. “Hay preocupaciones sobre nuestra seguridad. Nuestras vidas están en riesgo”, dijo Klein al Post. La policía no ha confirmado las declaraciones de Klein sobre el mensaje de texto amenazante o si las vidas del esposo y los hijos de Gaal están en peligro.

Según PIX11, el mensaje de texto a Klein desde el teléfono de su esposa también le advirtió que no llamara a la policía. El presunto asesino le envió un mensaje de texto a Klein diciendo que Gaal lo había metido en la cárcel hace varios años, informó la estación de noticias. Cualquier persona que tenga información sobre el homicidio debe llamar a la policía a Crime Stoppers al 1 (800) 577-TIPS (8477), dijo la policía de Nueva York. También se pueden dar pistas visitando crimetoppers.nypdonline.org, a través de la aplicación móvil NYPD Crime Stoppers, o enviando un mensaje de texto al 274637 (CRIMES) y luego ingresando TIP577.

3. Orsolya Gaal es originaria de Hungría y estudió en la Escuela de Negocios de Budapest, según su perfil de Facebook

Orsolya Gaal es originaria de Hungría, donde aún vive parte de su familia, incluidas su madre y su hermana, y estudió en la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la Escuela de Negocios de Budapest, según su perfil de Facebook. No quedó claro de inmediato cuándo Gaal se mudó a los Estados Unidos y cuánto tiempo estuvo casada con su esposo.

Según CBS News, los vecinos dijeron que Gaal era una “mamá que se quedaba en casa y amaba a sus hijos”. Nicola Blankson le dijo a la estación de noticias: “Tan trágico. Me siento enferma hasta los huesos por escuchar esto. Ella disfrutaba de la vida. Ella estaba fuera de casa, ya sabes, socializando, viendo teatros, viajando… Ella estaba en el jardín con el perro y el hijo, así que los escuché hablar, cosas familiares normales”.

El esposo de Gaal, Howard Klein, es cofundador de RK Equity, según su perfil de LinkedIn. LinkedIn dice: “Howard fundó la firma boutique de asesoría de mercados de capitales RK Equity con sede en Nueva York en 2002 y tiene más de 25 años de experiencia en la obtención de capital e inversión en múltiples temas de inversión en recursos naturales, con un enfoque particular en el litio y otros productos básicos relevantes para baterías utilizadas en vehículos eléctricos y almacenamiento de servicios públicos”.

El LinkedIn de su esposo agregó: “Howard escribe y distribuye el boletín informativo “Lithium-ion Bull” y es coanfitrión de ‘Rock Stock Channel’ en YouTube y del podcast ‘Lithium-ion Rocks!’, que tiene una amplia audiencia de inversionistas institucionales e inversionistas acreditados en América del Norte, Australia y Europa. Howard también habla regularmente en conferencias de inversión sobre el tema disruptivo de los metales para baterías”. El graduado de la Universidad de Michigan y la Escuela de Negocios de Columbia y nativo de Nueva York tiene experiencia trabajando en Europa central, incluso en el país de origen de su esposa, Hungría, según su página de LinkedIn.

De acuerdo con la policía, los investigadores siguieron un rastro de sangre desde donde se encontraron la bolsa de lona y el cuerpo de Gaal el sábado por la mañana, informó PIX11. La sangre los llevó a la casa de Gaal en Juno Street. Luego, los detectives encontraron un video de vigilancia de casas cercanas que mostraba a una persona arrastrando la bolsa de lona grande por la calle, según PIX11.

NBC New York reportó: “Fuentes policiales dijeron que un rastro de sangre llevó a los detectives a una casa cercana en Juno Street. Los investigadores pasaron gran parte del día recorriendo la escena del crimen donde se encontró el cuerpo, la residencia y el rastro de evidencia que vincula los dos lugares”.

The New York Daily News informa que se cree que la bolsa de lona que se usó para mover el cuerpo de Gaal provino del interior de su casa. La bolsa también ha sido descrita como una bolsa de hockey y los testigos dijeron que tenía ruedas.

Glenn Van Nostrand, quien encontró el cuerpo de Gaal mientras paseaba a sus perros, le dijo al New York Post que miró adentro y vio un pie y luego una cadera. Le dijo al periódico: “Pero para mí parecía un maniquí. No se veía muy carnoso. Era más como un maniquí de prueba de choque. Pensé que tal vez era algún equipo que se usaba para algo. No pensé nada de eso”. Él le dijo al Post que luego vio jeans negros hasta los tobillos, un cinturón y la cintura y sangre de una mujer. Él se dio cuenta de que era el cuerpo de una mujer en posición fetal, informa el periódico. Dijo que pensó: “Oh, Dios mío”, y llamó a la policía.

5. Orsolya Gaal fue reportada como desaparecida en 2020 por su esposo, dijo la policía





Play



Video Video related to hallan muerta a una mujer de ny con 60 puñaladas: orsolya gaal 2022-04-18T15:22:20-04:00

De acuerdo con The New York Daily News, la policía había sido llamada previamente a la casa de Gaal en Queens en mayo de 2020 cuando su esposo denunció su desaparición. El periódico informó que llamó a la policía después de unas horas para informar que ella había regresado a casa. No se han hecho públicos otros detalles sobre ese incidente.

El vecino de Gaal, John Blankson, le dijo a PIX11 que el vecindario es tranquilo. “Aquí no pasa nada”, dijo Blankson a la estación de noticias. Otro vecino, que no fue identificado, le dijo a PIX11: “Estamos muy tristes y no podemos creer que algo así podría pasar en [nuestra] cuadra”.

Blankson le dijo a NBC News: “Qué tragedia para todos los involucrados. No puedes descartar esto. Creo que todos están tratando de averiguar qué pasó. ¿Cómo pasó esto?, ¿Por qué pasó esto?”. Otra vecina, Theodora Grafas, le dijo al Daily News que Gaal era: “Simplemente una persona increíble y todos los que la conocimos la vamos a extrañar. Ella era realmente maravillosa… Su amabilidad con la gente. Ella fue muy amable. Y la forma en que cuidaba a sus hijos y a su marido. Nos hacíamos las uñas juntos. El viernes por la mañana, cuando pasé, ella me saludó y yo la saludé. Iba a hacer unos mandados y esa fue la última vez que la vi”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.