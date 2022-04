Hallan a madre desmembrada en una bolsa en NY: ¿La mató su hijo de13 años?

El fin de semana faltando solo unas horas para que se celebrara la fiesta de Pascua, la policía de la ciudad de Nueva York se encontró con un hallazgo espantoso: el cuerpo desmembrado de una mujer fue encontrado dentro de una bolsa, tirada en una calle de la Gran Manzana.

Así lo reveló el periódico El Diario NY, donde se aseguró que la bolsa de lona fue avistada por un transeúnte, quien llamó a la línea de emergencia del 911 para reportar el hecho, y al arrivar al lugar el equipo de la policía, descubrió los restos de la mujer, descuartizada.

De acuerdo al citado medio, la llamada al 911 fue a las 8:18 a.m. del sábado, movilizando al NYPD hasta la Metropolitan Avenue, en Union Turnpike, en el condado de Queens, en inmediaciones de Forest Park Drive.

Dismembered body of woman found in duffel bag in Queens https://t.co/yzCBbqyP6k pic.twitter.com/aYmI4B3FEB — New York Post (@nypost) April 16, 2022

El Diario mencionó que las partes de la mujer estaban en una acera, justo bajo el Jackie Robinson Parkway, un sitio bastante concurrido por caminantes y deportistas que hacen ejercicio en las mañanas.

La policía reveló el domingo que la mujer encontrada fue identificada como Orsolya Gaal, de 51 años, quien residía en el vecindario exclusivo de Forest Hills, en Queens.

A pesar de que no se han hecho arrestos formales relacionados con la muerte de la mujer, el periódico NY Post aseguró que el hijo de la mujer, un niño de apenas 13 años, quien estuvo con su madre en la casa, antes de que ella saliera el viernes en la noche, fue interrogado.





Play



Woman found dead in duffel bag in Queens, police question teen son A quiet community in Queens is rattled by the gruesome details coming out about a woman found in a duffel bag half a mile away. Chantee Lans has the latest details. READ MORE: 7ny.tv/3rtBzic Check out more Eyewitness News – 7ny.tv/2suJHTd NEW HERE? – Hi! We’re abc7NY, also known as Channel 7 on TV, home… 2022-04-17T12:18:21Z

El Post agregó que la policía siguió rastos de sangre de la bolsa que condujeron a su casa, localzada en las avenidas Ascan y 72.

Asimismo reportaron que los vecinos de la familia manifestaron haber visto cómo la policía se llevó esposado al hijo de la mujer, pero el NYPD no ha revelado oficialmente que el joven esté vinvulado al caso como presunto autor de la muerte de su madre.

El Post confirmó que fuentes policiales aseguraron que el adolescente fue interrogado, pero hasta el momento no hay nada que lo inculpe.

La policía también está esperando el informe de la oficina del médico forense para conocer la manera como la mujer murió, pero por lo pronto están pidiendo ayuda a la ciudadanía para que compartan información que sepan, tendiente a esclarecer el caso.

“Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales”, dijo el NYPD.