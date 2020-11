Murió por COVID-19 y gana un escaño en el Congreso: ¿Cómo lo logró David Andahl?

Creer o reventar. Así se puede calificar a una de las curiosas historias que nos regalan las Elecciones Presidenciales 2020 de los Estados Unidos, donde un candidato a la legislatura del estado de Dakota del Norte que murió semanas atrás por COVID-19 parece adueñarse de un escaño en el Congreso.

El protagonista de este increíble pero real historia es David Andahl. Según reporta la CNN, Andahl, un empresario y ganadero de Dakota del Norte, murió el 5 de octubre después de una batalla con COVID-19. Sin embargo, y pese a que los resultados finales de los comicios aún no se conocieron finalmente, su temprana muerte no impidió que Andahl sea candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Republicano del mencionado estado.

A North Dakota state legislature candidate who died from Covid-19 in October appears to have won his election https://t.co/zNAGYH6Thd

— CNN (@CNN) November 4, 2020