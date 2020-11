[VIDEO] Al menos tres personas apuñaladas a metros de la Casa Blanca: el informe

A las pocas horas de que culminase la votación para las Elecciones Presidenciales 2020 de Estados Unidos, la policía de Washington reportó un violento episodio a pocos metros de la Casa Blanca, en el cual al menos tres personas fueron apuñaladas.

De acuerdo a las fuentes policiales consignadas por NBC Washington (News4), las víctimas de la agresión se identificaron como miembros de un grupo de extrema derecha que apoya al presidente Donald Trump, conocidos como los “Proud Boys”.

En sintonía con esta versión, The Gateway Pundit confirma que la activista pro-Trump Bevelyn Beatty, el fundador de “Proud Boys”, Enrique Tarrio, y otros miembros de ese grupo fueron apuñalados en DC, mientras intentaban ayudar a otra persona que estaba siendo agredida.

Update: Hate crime charges could be possible in a stabbing after election night near the White House, D.C.’s police chief said. The attack remains under investigation https://t.co/viBt6iKdyn — NBCWashington (@nbcwashington) November 4, 2020

Tal como informa News4, los damnificados por el ataque aseguraron que sus atacantes eran parte de las protestas de Black Lives Matter. Pero las autoridades policiales aún no lograron verificar esa información.

News4 confirma que no se realizaron arrestos luego de la impactante agresión.

Las víctimas de apuñalamiento estaban en un altercado con tres sospechosos cerca de la intersección de la calle 14 y la avenida New York Avenue Northwest, alrededor de las 2:25 de la madrugada, según News4.

Conservative activist Bevelyn Beatty and Proud Boys chairman Enrique Tarrio with one other person were just stabbed by BLM in Washington, DC pic.twitter.com/dTHTzDkbiJ — Tara LaRosa (@TaraLaRosa) November 4, 2020

Según planteó el jefe de policía Peter Newsham en una conferencia de prensa brindada este miércoles por la tarde, si las víctimas hubiesen sido atacadas por su afiliación “Proud Boys”, a los agresores podrían ser imputados con cargos por delitos de odio. Pero las fuentes policiales indican que tanto las afiliaciones de las víctimas como la de los atacantes, continúa bajo investigación.

La versión de los hechos, según “Proud Boys”

Mientras que las víctimas fueron llevadas a un hospital de DC para que traten sus heridas, la policía continúa en búsqueda de tres sospechosos: dos hombres y una mujer, informa News4.

El fundador de “Proud Boys”, Enrique Tarrio, le aseguró a The Gateway Pundit que lo apuñalaron en el estómago, en tanto que Bevelyn Beatty fue apuñalada en la espalda. A su vez, otros miembros del grupo fueron apuñalados y ahora están hospitalizados con heridas graves. Otro de los “Proud Boys” fue apuñalado en el cuello y otro en la oreja, informa la misma fuente.

BREAKING: Bevelyn Beatty Stabbed in the Back… Multiple Proud Boys Stabbed in DC (VIDEO) https://t.co/vCKU37ZxQg — Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) November 4, 2020

“Estábamos ayudando a un tipo que estaba siendo apuñalado por dos hombres negros y una mujer. Bevelyn fue apuñalada, así como dos Proud Boys y el tipo al que estaban atacando. Me cortaron, pero no es nada grave. Íbamos caminando hacia nuestros autos”, detalló Tarrio en diálogo con el citado medio de noticias.

Tarrio confirma que los atacantes pertenecían al movimiento Black Lives Matter.

Bevelyn Beatty habló tras el ataque

Consumado el violento ataque a metros de la Casa Blanca, episodio en el que fue una de las personas apuñaladas, la activista pro-Trump Bevelyn Beatty compartió un video en su cuenta de Instagram mediante el cual explica detalladamente cómo ocurrieron los hechos en la noche de las Elecciones Presidenciales 2020.

“Nadie salió a la calle ayer que no sea para celebrar a Trump”, explica Beatty en su descargo público de casi 20 minutos. Y agrega: “No íbamos con ánimos de confrontar. La persona que estaba siendo agredida incluso mantuvo un bajo perfil y guardó los carteles de Trump”.

“#BlackLiveMatter, ¡hasta que quieran apuñalar a los suyos!”, escribió Beatty en su publicación, la cual al cabo de una hora ya cosecha casi 35 mil reproducciones. Puedes ver el video haciendo click aquí.

