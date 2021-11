¿Quién es Darrell Brooks Jr? sospechoso de la tragedia de Waukesha

El hombre que fue detenido en relación con la tragedia del desfile navideño de Waukesha le dijo a la policía que su nombre era Darrell Brooks Jr. cuando fue detenido, y le encontraron una llave Ford, según el audio del escáner obtenido por Heavy.

Los escuadrones de la policía estaban en una dirección de Milwaukee utilizada por Darrell Brooks Jr. después de que su nombre fuera mencionado en el escáner en relación con el incidente del desfile de Waukesha en el que al menos 40 personas heridas, incluidos muchos niños, que resultaron heridas cuando un Ford Escape rojo atravesó la multitud. Se quejó de dolor en el hombro cuando fue detenido.

Heavy confirmó que dos escuadrones de la policía de Milwaukee estaban afuera de la casa listada para Brooks en N. 19th St. en Milwaukee, Wisconsin. Heavy también obtuvo audio del escáner que indica que la policía de Waukesha obtuvo una identificación a nombre de Darrell Brooks Jr. dentro del Ford Escape rojo que recuperaron en relación con la investigación del desfile de Waukesha. También se conoce con el nombre de Darrell E. Brooks Jr. y Darrell Edward Brooks, Jr. Tiene 39 años. Tenía cuentas prolíficas en las redes sociales, pero algunas ya han sido eliminadas.

La ciudad de Waukesha ahora dice que cinco personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas. “Sin embargo, estos números pueden cambiar a medida que recopilamos información adicional. Muchas personas se han transportado por sí mismas a los hospitales de la zona. El Departamento de Policía tiene bajo custodia a la persona de interés”, escribieron, sin nombrar a esa persona.

Esto es lo que necesita saber:

1. Se ve un SUV rojo en un video de música rap de Brooks. Él publicó sobre el veredicto de Kyle Rittenhouse en Facebook





Darrell Brooks Jr. rapea bajo el nombre de MathBoi Fly.

Un SUV rojo se puede ver en un video musical.

En otra página de Facebook de MathBoi Fly perteneciente a Darrell Brooks, a nombre de Jay Brooks, escribió sobre el veredicto de Kyle Rittenhouse; ese juicio ocurrió aproximadamente a una hora de Milwaukee y Waukesha. Para ser claros, la policía de Waukesha no ha dado un motivo para la tragedia del desfile de Waukesha.

Cuando un amigo escribió en la publicación: “No me sorprende, qué broma”, respondió Brooks, “frfr … pero claro, no me sorprendió ni un poco 🤷🏽‍♂️”. La página está llena de dichos religiosos.

Para ser claros, se desconoce la supuesta conexión exacta de Brooks con el incidente del desfile. Las autoridades no han revelado los nombres de ningún sospechoso. El jefe de policía dijo en una conferencia de prensa nocturna que la policía tiene una “persona de interés”. No nombró a esa persona. Brooks no figura en la base de datos de la cárcel del condado de Waukesha.

El motivo no está claro. David Begnaud de CBS News tuiteó que, según un oficial de la ley, el sospechoso del desfile estaba “huyendo de otra escena, posiblemente una pelea con cuchillos” antes de herir a 40 personas en el desfile. “Varias fuentes de LE dicen preliminar: el incidente de Wisconsin parece ser un vehículo que huye de una escena del crimen separada (apuñalamiento) cuando se lanzó al desfile. Una persona bajo custodia. La investigación está en curso, pero hasta ahora no hay un vínculo inicial con el terrorismo o el veredicto reciente de Rittenhouse con @tom_winter”, escribió el reportero de NBC Jonathan Dienst en Twitter.

Heavy descubrió que un vehículo rojo similar al Escape rojo en realidad aparece en Google Maps para la dirección que figura en los registros judiciales en línea de Brooks en Wisconsin: la casa a lo largo de la calle 19 donde estaban sentados los escuadrones el 21 de noviembre de 2021, en las horas posteriores a la tragedia.

Además, un Ford Escape rojo incluye a una mujer mayor que vive en la casa. Brooks dio esa dirección como su domicilio en un caso de delito grave en Wisconsin presentado solo días antes de la carnicería del desfile de Waukesha.

2. Brooks tiene casos abiertos de delitos graves en el sistema judicial de Wisconsin

Brooks tiene un historial criminal extremadamente largo, incluidos casos abiertos.

Darrell E. Brooks Jr., de 19th Street, ha presentado cargos abiertos el 5 de noviembre de 2021 en los tribunales de Milwaukee por resistirse a un oficial (delito menor), saltar la fianza por un delito grave, poner en peligro imprudente la seguridad en segundo grado (delito grave) con evaluaciones de abuso doméstico, conducta desordenada y agresión (ambos delitos menores, también con evaluaciones de abuso doméstico).

Pagó una fianza de $1,000 en efectivo el 19 de noviembre de 2021.

Eso es a pesar del hecho de que tiene otro caso de delito grave abierto en el condado de Milwaukee, a partir de 2020.

Ese caso es de segundo grado que pone en peligro imprudentemente la seguridad: delito grave con uso de un arma peligrosa (dos cargos) y posesión de arma de fuego condenado por un delito grave (delito grave). El caso se presentó en julio de 2020, pero sigue pendiente. Los tribunales del condado de Milwaukee están lidiando con un gran retraso en los casos.

En el caso anterior, las audiencias se aplazaron repetidamente. Pidió un juicio rápido, pero la corte marcó los plazos para eso (esto ha ocurrido recientemente debido a un atraso de dos años, ha dicho la jueza principal, que ha atribuido a COVID. El atraso también persiste con los juicios con jurado, dijo. dijo.)

En febrero de 2021, con el juez David Feiss presidiendo, el tribunal redujo su fianza a $ 500 y señaló: “Debido a las razones declaradas en el expediente, el tribunal no puede cumplir con la demanda de juicio rápido en este caso. Moción de fianza de la defensa argumentada y OTORGADA por el Tribunal. El Tribunal redujo la fianza en efectivo a $500.00”.

En junio de 2021, las notas judiciales dicen: “Asunto programado para juicio con jurado. Las partes están listas para continuar. Debido a la congestión del tribunal, el tribunal no puede escuchar el juicio con jurado en este momento”.

El caso continuó, con algunas negociaciones de declaración de culpabilidad. “Informe de Violación/Supervisión de Servicios Previos al Juicio de JusticePoint de fecha 10 de noviembre de 2021; recibido y archivado”, dice una entrada reciente. Hubo un “trámite adicional” el 11 de noviembre, última fecha.

Tiene estas convicciones previas:

Salto de fianza (delito menor) y posesión de marihuana (delito menor).

Posesión de marihuana segunda más ofensa (delito grave). 2011.

Obstruir a un oficial (delito menor). 2005 y 2003.

Posesión de marihuana (delito grave). 2002.

Agresión sustancial (delito grave). 1999.

Tiene un largo historial de arrestos. Léelo aquí.

3. Brooks se llama a sí mismo rapero y “Stoner”; publicó retórica anti-policial en las redes sociales

En una de sus páginas de Twitter, Brooks escribió: “Nacido y criado en Milwaukee, WI, rapero, compositor, productor, fumeta y filósofo, la próxima gran novedad en el Medio Oeste, si no lo sabes, ponte en sintonía”.

Escribió sobre el caso de Derek Chauvin en una de sus páginas.

En 2019, escribió, “en kase, ustedes no saben lo jodida que está mi xidad … tengo lazos con Detroit, mi padre, toda la familia de la D, y yo nací y crecí en Milwaukee, que no es de las trincheras???”.

Brooks también tiene una página de Twitter que contiene tributos a personas como Kobe Bryant y Juice WRLD.

A veces hablaba de política.

También publicó una imagen falsa con Photoshop del exgobernador republicano Scott Walker como nazi.

Brooks también publicó retórica contra la policía, como esta publicación en Twitter:

Una publicación se refería a Black Lives Matter y mostraba BLM tallado en fruta.

En SoundCloud, escribió: “Nacido y criado en Milwaukee, WI en el peligroso vecindario del lado oeste de Washington Park, Fly se lanzó a las calles a una edad muy temprana … después de múltiples batallas legales, Fly comenzó a cambiar la vida que vivía en la calle, con la música, con su primer mixtape lanzado en el verano de 2014 … ahora considerado el mejor artista underground de su ciudad, sigue buscando más grandes movimientos del mejor artista de Milwaukee de esta era …”

Publicó retórica nacionalista negra, citando a Malcolm X.

Esta publicación circulaba en Twitter, pero, a diferencia de las demás, no pudimos verificarla en las cuentas de redes sociales reales de Brooks antes de que se eliminaran.

En Facebook, se llama a sí mismo, “Artista / productor / escritor / actor de grabación de Hip-Hop / Rap / Drill subterráneo de Milwaukee, WI”.

4. La policía dice que 40 personas, incluidos 12 niños, fueron trasladadas a hospitales

Un residente local nos envió la foto de arriba del sospechoso que atravesó el desfile pero nos pidió que no usáramos su nombre por temor a su seguridad. Dijo que estaba de pie junto a la persona que tomó la foto. “Es el conductor”, dijo. “Estaba a unos metros de mí. Estoy en shock.”

Ella también envió a Heavy esta foto.

Los residentes locales le dijeron a Heavy que sus seres queridos estaban atrincherados en las tiendas después de que un vehículo atravesó la multitud; Mucha gente creía que el sospechoso estaba disparando desde allí cuando los disparos resonaron en la ruta del desfile, pero el jefe de policía Dan Thompson ahora dice que no cree que se dispararan desde la camioneta. “Un oficial disparó su arma contra el vehículo sospechoso para intentar detener el vehículo sospechoso”, dijo. Ninguna persona resultó herida por los disparos.

Las autoridades dijeron que 11 adultos y 12 pacientes pediátricos fueron trasladados a seis hospitales del área. Sus condiciones no están claras; dijeron que algunas personas murieron, pero no tuvieron una cantidad de muertes. Luego aumentaron el total a 40 heridos con cinco fallecidos.

Videos horribles capturaron la tragedia.

Un video horrible mostró el camión rojo atropellando a la gente. La banda de música de Waukesha South High School estuvo entre los afectados, según un hombre que estaba allí.

Los residentes locales informaron de muchas personas tendidas en el suelo, heridas o muertas. Una fuente policial dijo que uno de los dos sospechosos está bajo custodia; se busca otro. El jefe de policía solo diría que la policía ha detenido a una “persona de interés”. Escuche el audio del escáner más adelante en este artículo.

Shawn Reilly, el alcalde, dijo: “Esta noche fue una situación traumática para la ciudad de Waukesha. No tenemos todos los detalles”. El alcalde dijo en una segunda conferencia de prensa, “hoy vivimos una tragedia horrible y sin sentido. Entré en el desfile al principio. Vi a todos los niños felices sentados en la acera…. Todavía puedo ver las caras sonrientes. Un desfile es una celebración para nuestra comunidad”.

El jefe dijo eso, a las 4:39 p.m. el 21 de noviembre de 2021, una camioneta roja “entró en nuestro desfile de Navidad … más de 20 personas resultaron heridas”. dijo que la camioneta atravesó barricadas en Main Street. “Afectó a más de 20 personas. Algunos eran niños y hubo algunas muertes como resultado de este incidente “. No se dieron a conocer los nombres de las víctimas ni el número de muertos. Dijo que no está claro si el incidente tiene algún “nexo con el terrorismo”.

Thompson dijo que el departamento de policía de Waukesha ha “recuperado un vehículo sospechoso. Es una investigación en curso. Las víctimas fueron trasladadas del lugar en ambulancia. Los oficiales transportaron a algunas de las personas heridas y las llevaron al hospital. Es un incidente muy trágico. Muy caótico. No hay otras amenazas involucradas”.

Waukesha es una ciudad suburbana en un condado próspero y conservador junto al condado de Milwaukee, Wisconsin.

“Varias fuentes de LE dicen preliminar: el incidente de Wisconsin parece ser un vehículo que huye de una escena del crimen separada (apuñalamiento) cuando se lanzó al desfile. Una persona bajo custodia. La investigación está en curso, pero hasta ahora no hay un vínculo inicial con el terrorismo o el veredicto reciente de Rittenhouse con @ tom_winter”, escribió el reportero de NBC Jonathan Dienst en Twitter.

La camioneta abandonada fue ubicada más tarde por agentes de policía en un camino de entrada, según el audio del escáner. Un oficial dijo en la radio de la policía que una bala alcanzó el parabrisas, pero no había evidencia de que alguien dentro del vehículo hubiera sido alcanzado. Según el escáner, la policía encontró la identificación del sospechoso en el vehículo y una llave Ford con él.

Otro testigo le dijo a Heavy que vio una camioneta roja conduciendo por la carretera. Golpeó a un macho que salió volando por el aire frente a ella. Continuó. Escuchó gritos.

Una mujer escribió Heavy, “(Un pariente) vive en Waukesha, un tipo negro con rastas llamó a su puerta poco después del incidente en el desfile. Ella no lo dejó entrar y él procedió a cruzar la calle tratando de irrumpir en un edificio. Mi hija llamó al 911 con una descripción y dijeron que creían que él estaba conduciendo la camioneta que chocó contra toda la gente”. La policía no ha confirmado la descripción del sospechoso, pero describieron al sospechoso como posiblemente un “hombre negro” en el escáner. No se dio una descripción más específica.

Hubo informes contradictorios sobre el número de sospechosos.

Un hombre le escribió a Heavy: “La gente del automóvil se acercó a mi amigo. Uno fue arrestado, otros dos huyeron. Pidieron usar su teléfono. 3 afroamericanos, 20 años, rastas “. Tampoco imprimimos su nombre para su propia protección, pero lo tenemos.

Añadió: “Ahora está en la estación. Parecía que habían abandonado el coche. Usó el teléfono y tienen las huellas dactilares. Dijo que parecía que se estaban deshaciendo de la ropa”.

Para ser claros, las autoridades no han divulgado oficialmente ninguna información sospechosa, incluida la raza, la edad o el sexo. Estos son relatos preliminares de testigos presenciales y otros residentes locales y, a veces, los informes preliminares pueden ser incorrectos.

Escuche el audio del escáner archivado a continuación. El segundo archivo captura las secuelas.

A las 4:39 p.m., se pudo escuchar a un oficial de policía en la radio diciendo: “Hay un automóvil que va hacia el oeste acercándose al curso del desfile. Un escape rojo. Hombre negro. No pude detenerlo. Va hacia el oeste tocando la bocina”.

Otro oficial de policía dijo que “un Ford Escape marrón pasó volando junto a mí White Rock y Hartwell en dirección a la ruta del desfile”. Aproximadamente un minuto después, un oficial pidió ayuda y dijo: “Parece que un automóvil pasó a toda velocidad por Main en dirección oeste” y dijo que la gente había sido “atropellada” con “múltiples víctimas”, pidiendo que respondieran varias ambulancias.

Entonces, un oficial desesperado se puso a la radio y dijo: “Tenemos entre 10 y 15 personas en la calle. … Necesitamos todas las unidades disponibles para el centro”. Luego volvió a la radio y gritó: “Tengo a unas 30 personas abajo”. El oficial luego se corrigió a sí mismo, diciendo que había 40 bajas en Main Street. Otro oficial dijo que una mujer no estaba consciente y no respiraba. Víctimas se refieren tanto a las víctimas heridas como a las fallecidas.

“Alerta a todos los hospitales”, gritó un oficial.

La policía todavía estaba buscando el vehículo y sospechaba a las 4:47 p.m., según la transmisión de radio de un oficial. Dijo que estaban buscando una camioneta Ford Escape roja con “daños graves en la parte delantera” que se alejaban del desfile en dirección sur. Otro oficial dijo que había disparado contra la camioneta cuando atravesaba el área del desfile. Como se señaló, más tarde encontraron el vehículo.

5. Un hombre describió cómo la camioneta venía a un pie de su hijo, diciendo: “Tienen una cuadra entera de la calle principal que ha sufrido bajas”.

Arriba está el video en vivo de Facebook del desfile de la página de Facebook de la ciudad.

El hijo de un hombre casi fue atropellado por el camión, y le dio a Heavy este relato extremadamente gráfico e inquietante:

“Acabamos de escuchar gritos en la ruta del desfile y miramos, y el jeep o SUV rojo pasó a toda velocidad”, dijo Michael Hurst, un carpintero de Waukesha cuyo hijo casi es atropellado por el camión, a Heavy en una entrevista telefónica. “Saqué a mi hijo. Probablemente lo echaron de menos por alrededor de un pie. Había un niño pequeño a nuestro lado al que le pegaron. Vi cadáveres. La cantidad de gente que va a morir por esto, podría ser incluso peor que el tiroteo de Las Vegas. Tienen una cuadra entera de Main Street que son víctimas. Oímos que había tiradores activos. No sabemos de dónde vino eso o si eso es cierto. La policía me metió en un edificio y me dijo que me quedara allí, que entre allí, hay tiradores activos. Un oficial nos dijo que detuvieron a los tiradores activos. Mi hijo estaba en esa calle agarrando caramelos”.

Añadió: “En ese momento pensé solo en agarrar a mi hijo ya mi familia y ponerlos en la acera. Fue 100% intencional “. Él cree que el camión atravesó el desfile durante aproximadamente una milla. “Vi a un niño ser golpeado. Seguía vivo. Tenía mucho dolor. Estoy bastante seguro de que se iba a romper las piernas. Vi a otro tipo que estaba tirado en la calle. Te garantizo que estaba muerto. Había unas 20 ambulancias entrando y saliendo. Parecía una zona de guerra ahí abajo”.

Una testigo en la ruta del desfile, Beth Ginnow-Mandl, le dijo a Heavy que vio el rostro del sospechoso cuando pasó la camioneta. “Pareja muerta a nuestro alrededor”, dijo. “Todos estábamos gritando y corriendo hacia un edificio. El dueño de la tienda nos dejó entrar. Salió a echar un vistazo al terreno. Increíbles socorristas haciendo RCP en al menos 10 personas a nuestro alrededor. Las ambulancias llegaron rápido. Cerramos una hora más o menos. La cosa más desgarradora que jamás hayamos presenciado. Vio la cara del conductor: concentrada y su intención.”

