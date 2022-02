Darius Dugas, el niño de 11 años asesinado en tiroteo en Texas: ¿Cómo ayudar?

Como Darius “DJ” Dugas ha sido identificado el niño de 11 años asesinado en un tiroteo en un complejo de apartamentos del condado de Harris, cerca de Houston, Texas, el 3 de febrero de 2022. Se ha creado un GoFundMe para ayudar a su familia.

Las autoridades aseguraron que DJ recibió varios disparos cuando fue al auto de su familia a buscar una chaqueta. Ningún sospechoso ha sido arrestado hasta el momento.

El niño de 11 años era estudiante de sexto grado en el campus Dr. Gerald D. Cobb en el Distrito Escolar Independiente de Galena Park, según su familia. “Él acababa de cumplir 11 años el mes pasado, su mamá lo sorprendió con un viaje a Denver Colorado donde disfrutó estar rodeado de risas y amor”, se asegura en la cuenta de GoFundMe, donde se han recaudado ya casi $30,000 dólares.

“La noche en que falleció, no hizo nada malo, solo iba al automóvil a buscar su chaqueta y sus otras cosas que cualquier niño de 11 años querría tener antes de instalarse para una noche de invierno. Su mamá dijo que solo se fue por 2 minutos pero que nunca regresó a casa”, se agregó en la cuenta de recolección de fondos.

El alguacil del condado de Harris, Ed González, dijo en la escena del tiroteo que los testigos informaron haber escuchado múltiples disparos y al salir vieron que DJ había recibido un disparo.

“La violencia armada ha sido un gran problema”, dijo González. “Irónicamente, en el condado de Harris no incorporado, no en una ciudad en particular, sino en el condado de Harris no incorporado, en realidad comenzamos el año bastante bien. Hemos tenido muy poca violencia armada relacionada con los niños hasta ahora en el primer mes. Es solo un mes. Pero éramos optimistas de que al menos estábamos comenzando de manera decente. Y ahora esto obviamente sucedió”.

González agregó: “Así que es algo que nos preocupa mucho. No queremos que sea como el año pasado, cuando respondimos a cientos de escenas en las que se había filmado a menores. Eso es inaceptable. No podemos tener eso en ninguna comunidad. La violencia en general es inaceptable, especialmente cuando está dirigida a niños pequeños. Entonces, este es un problema cuando los niños pequeños reciben disparos y resultan heridos. Así que tenemos que hacerlo mejor, debemos hacerlo mejor, y lo haremos. Vamos a ver todos los datos y ver qué más se puede hacer y continuar con diferentes estrategias para tratar de reducir la delincuencia juvenil”.

La madre de DJ Dugas, Brenetta Francis, dijo que su hijo acababa de celebrar el crecimiento de 5 pies de altura y era conocido como “Rey Darius”. Francis le dijo a ABC 13 Houston: “Simplemente tocó el corazón de todos porque era muy sabio antes de su tiempo. Tenía una sonrisa que iluminaría la habitación, y vamos a honrarlo de la mejor manera que podamos”.

Ella agregó: “Solo quiero que todos sepan que Darius era una persona positiva. Él no querría que estuviéramos tristes. Él querría que celebráramos su vida y que simplemente hiciéramos algo positivo de esto”. Francis dijo que DJ era el menor de sus tres hijos.

Francis le dijo a Fox 26 Houston: “El dolor que siento. Quienquiera que haya hecho esto, necesito que entienda que se llevó a alguien muy especial. Todavía corría hacia mí todos los días después de la escuela y me daba un gran abrazo y un beso.

Francis le dijo a Fox 26 Houston que cree que el gatillero posiblemente estaba tratando de robarle a su hijo: “Él no merecía perder la vida porque era inofensivo. No tenía ninguna arma encima”. Ella le dijo a ABC 13: “Todo lo que sé es que durante 10 segundos mi bebé temió por su vida antes de perderla. Yo estaba arriba, junto con su hermano mayor y su hermana mayor, y no había nada que pudiéramos hacer al respecto”.

Agregó en una entrevista con Fox 26: “Realmente deseo que todos ustedes tengan mucho más respeto por la vida humana. No solo están lastimando a los padres de las personas, están lastimando a las comunidades. Y luego no te vas a salir con la tuya, por lo que también vas a causar dolor y angustia a tus seres queridos”.

Francis le dijo a la estación de noticias: “La vida es preciosa. Solo necesito que todos lo consideren mucho más porque mi bebé solo tenía 11 años y tenía un futuro muy brillante por delante”.

La policía está pidiendo la ayuda del público para rastrear al pistolero y está investigando si un hombre visto huyendo de la escena está relacionado con el tiroteo.

Según GoFundMe, la pérdida de Darius “DJ” Dugas por “violencia armada sin sentido” se produce meses después de que su tía muriera en un accidente automovilístico “horrible”, causado por un conductor ebrio. “Esta familia ha soportado muchas pérdidas el año pasado”, dice GoFundMe. Las donaciones para el entierro de DJ Dugas y otros gastos se pueden hacer aquí.

El GoFundMe agrega: “Era un niño inteligente, respetuoso, con los pies en la tierra, siempre sonriente, un niño feliz. Su vida inocente le fue robada demasiado pronto. ¿Te imaginas despertar y no poder volver a acostar a tu bebé en la cama?”.

Marjai Francis, la abuela de DJ, le dijo a ABC 13: “Ama a tus hijos. De ninguna manera hubiéramos pensado que esto nos pasaría a nosotros. Entonces, si tienes un bebé esta noche, ve a esa habitación y abraza y ama a ese niño. Porque puede ser la última vez”.

